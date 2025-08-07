Presidente Abinader impulsa transformación educativa con 124,000 docentes formándose en áreas STEAM

Compartela

Mandatario destaca educación inicial se ha fortalecido y responde a una planificación iniciada en el año 2022 para ampliar cobertura en este nivel.

Santo Domingo. –El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la sesión de la Comisión de Seguimiento al Inicio del Año Escolar, donde se informó que en un hecho sin precedentes, más de 124,000 docentes están recibiendo formación en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), capacitados con el apoyo de 8 mil técnicos y líderes pedagógicos en todo el país.

Este proceso formativo que impulsa el Gobierno tiene como objetivo fomentar un aprendizaje innovador e interdisciplinario desde las aulas para preparar a los estudiantes con las competencias que el país necesita.

Durante la reunión, celebrada en el salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación (MINERD), se pasó balance de los avances logrados en los preparativos para el regreso a clases, pautado para el próximo 25 de agosto.

Al término de la reunión, el presidente Abinader manifestó que la educación inicial en el país se ha fortalecido y que responde a una planificación iniciada en el año 2022, cuando el Ministerio de Educación diseñó un plan estratégico para ampliar la cobertura en este nivel.

En ese sentido explicó que a partir del 2022, se comenzaron a habilitar nuevas aulas especializadas y a formar docentes con perfiles adecuados para atender a niños desde los tres años. Esta planificación ha permitido que, para el nuevo año escolar, cientos de aulas estén listas y equipadas, garantizando entornos seguros, estimulantes y apropiados para el desarrollo temprano.

El jefe de Estado afirmó que durante su gestión se ha logrado triplicar la cantidad de niños y niñas en educación inicial, lo que calificó como un «gran éxito» para el sistema educativo nacional.

El gobernante explicó que este avance ha sido complementado con la creación de más de 80 nuevas estancias infantiles a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), lo que ha permitido ampliar la cobertura educativa desde los primeros meses de vida hasta los cinco años. Aunque reconoció que esta cobertura coincide en parte con lo que establece la Ley General de Educación que dispone la escolarización a partir de los tres años y que no se le había dado la importancia. “La educación desde los tres años no es una ocurrencia. Está en la ley, y ahora estamos garantizando que se cumpla”, enfatizó.

El mandatario indicó que el objetivo es garantizar el acceso a la educación temprana para todos los niños. Además, destacó que estas iniciativas también permiten que muchas madres puedan integrarse al mercado laboral, al contar con un espacio seguro y formativo para sus hijos.

Se avanza en los preparativos para el inicio del año escolar

De su lado, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, destacó que los trabajos se han centrado en cuatro ejes clave: infraestructura y cupos, personal docente y administrativo, bienestar estudiantil, y dotación de materiales educativos.

“Estamos trabajando en estos cuatro frentes para garantizar no sólo un inicio de año escolar exitoso sino todo un año escolar exitoso. En este momento se desarrolla una jornada de capacitación masiva a través de la que estamos fortaleciendo la formación de los docentes en STEAM y haciendo énfasis en la formación docente para un impacto en la calidad educativa” dijo el ministro, al tiempo que hizo un llamado a madres, padres y tutores a enviar a sus hijos desde el primer día de clases.”

De su lado, el Director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, informó ya se ha iniciado la distribución de uniformes, calzados y kits escolares. A su vez, se han entregado butacas, libros y computadoras, incluyendo materiales recuperados y almacenados previamente.

Más de 1,200 aulas nuevas y 302 móviles para garantizar espacios

Mientras que, el Director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera explicó que a través del Plan 24-7 para la ampliación de cobertura, se comprometió a entregar al menos 1,100 aulas, pero la meta será superada con 1,265 aulas nuevas listas para este ciclo. A esto se suman 302 aulas móviles, que están siendo instaladas antes del inicio del año escolar, y otras 275 previstas para septiembre y octubre, con capacidad para recibir hasta 40 estudiantes cada una.

Además, se han habilitado espacios en modalidad de arrendamiento y otros mecanismos para garantizar la cobertura de cupos, especialmente en zonas de alta demanda.

Jornada Escolar Extendida se expande sumando 36 nuevos centros

Herrera señaló que este año se integrarán 36 centros adicionales a la Jornada Escolar Extendida, reafirmando el compromiso del Gobierno con una educación integral, accesible y equitativa.

Estuvieron presentes, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; los viceministros de Educación de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós; de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Óleo; de Planificación y Desarrollo Educativo, Rolando Reyes y directores del MINERD.

