Presidente Abinader entrega maquinarias modernas para reducir mano de obra extranjera e impulsar mecanización del campo

Revolucionan el riego y la producción de arroz en más de 52 mil tareas, beneficiando a 3,056 productores.

Incluyen 8 sembradoras de 20 hileras, 4 tractores, mureadores, empacadoras de paja de arroz, con una inversión superior a RD$100 millones.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader entregó este martes maquinarias de última generación para fortalecer la mecanización y tecnificación del campo dominicano y continuar la reducción de la mano de obra extranjera, como parte del Proyecto de Agricultura Resiliente que se ejecuta con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estas maquinarias, cuya inversión superan los RD$100 millones, forman parte de un plan orientado a implementar un modelo de riego eficiente, un uso responsable del agua y una mejora significativa en la producción de arroz en la cuenca baja del río Yaque del Norte.

En su primera etapa, beneficiará a 3,056 productores y abarcará unas 52 mil tareas de tierra, con la proyección de extenderse a toda la cuenca, que comprende unas 243 mil tareas.

El mandatario destacó que la modernización tecnológica en el sector agrícola es una prioridad de su gobierno, al asegurar que estos avances no solo incrementan la eficiencia, la eficacia y la productividad, sino que además permiten reducir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.

“Es la continuación y la modernización de toda la tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia, eficacia y mucha mayor productividad, sino también que va eliminando mano de obra extranjera», indicó.

Agregó: «Por lo tanto, esto es parte de ese plan que hemos estado realizando y que continuaremos realizando para tener una mayor productividad en toda la producción agrícola nuestra, pero también ir sustituyendo la mano de obra extranjera”.

El jefe de Estado añadió que este proceso será gradual, pero subrayó que “es importante” para el fortalecimiento y la sostenibilidad del campo dominicano.

RD opera con la agricultura del futuro

De su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que la República Dominicana ya opera “con la agricultura del futuro”, con la entrega del componente número uno del programa de modernización agrícola, orientado a transformar la producción de arroz con equipos de última generación y una gestión más eficiente del agua.

Cruz explicó que el programa está compuesto por cuatro componentes, cada uno bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Ministerio de Medio Ambiente y destacó que estas instituciones se han convertido en un referente regional por la coordinación lograda para garantizar el cuidado de las cuencas, la canalización del riego y el uso adecuado del agua en la producción.

Con la nueva maquinaria incorporada en 2025, Cruz aseguró, el país alcanzará una agricultura más resiliente, más productiva y con importantes ahorros de tiempo, recursos y eliminación de mano de obra extranjera.

El nuevo piloto abarcará 52 mil tareas donde se beneficiarán los municipios Mao, Esperanza, Laguna Salada, Las Matas de Santa Cruz, Castañuelas, Villa Vásquez, Montecristi y Guayubín, con proyección de expandirse a toda la cuenca del Yaque del Norte y posteriormente al río Yuna. Cruz informó que en la cuenca del Yaque del Norte se siembran 243 mil tareas de arroz, equivalente al 17% de la producción nacional.

El ministro dijo que, con el apoyo de los productores y la voluntad del Gobierno, la República Dominicana avanza hacia la meta 2036 de duplicar su Producto Interno Bruto y hacia la reducción del índice de hambre a 2.5, requisito para salir del mapa mundial del hambre.

Equipos entregados

Entre los equipos entregados figuran ocho sembradoras de 20 hileras con depósitos de semillas y abono de cero labranza, así como cuatro tractores articulados (Chupacabras) equipados con GPS para labores de fumigación y fertilización.

También se entregaron seis tractores para labores agrícolas, dos mureadores compactadores para la formación de muros con capacidad de siembra, dos niveladoras multiláminas para el acondicionamiento del suelo con igualación variable, cuatro empacadoras de paja de arroz y cuatro alineadores de paja.

Asimismo, cuatro segadoras de forraje de arroz, dos zanjeadoras para suelos húmedos y 12 medidores de flujo para registrar el consumo de agua del sistema en comparación con el método convencional.

Este modelo de innovación tecnológica forma parte de la política de mecanización agropecuaria que impulsa el Gobierno dominicano, con el objetivo de reducir costos de producción, sustituir mano de obra, aumentar la productividad y duplicar el PIB agropecuario al año 2036.

El proceso de mecanización contempla cero labranza, fumigación y fertilización, manejo de rastrojos y el empacado de paja, una medida clave para mitigar los efectos de la sequía y apoyar a los ganaderos en zonas áridas.

Con esta entrega, el presidente Abinader cumple su promesa de avanzar en la tecnificación y mecanización de la agricultura dominicana, como había anunciado meses atrás.

Asistieron al acto el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Duran; el director del INDRHI, Olmedo Caba; la representante Residente del Banco Mundial en el país, Carolina Rendón; el representante en República Dominicana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rodrigo Castañeda.

