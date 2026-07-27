Presidente Abinader entrega Hospital Municipal Hacienda Estrella y salda deuda histórica de más de 20 años con la comunidad

Hacienda Estrella, Santo Domingo Norte. – El presidente Luis Abinader entregó este sábado el remozamiento y la ampliación del Hospital Municipal Hacienda Estrella, una obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) que salda una deuda histórica de más de 20 años con esta comunidad y beneficiará a más de 60,922 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
La intervención representó una inversión total de RD$103,773,453.09, que incluyó el remozamiento integral del centro, la construcción de una nueva área de Emergencia y el equipamiento con tecnología y mobiliario moderno para fortalecer la calidad de los servicios.
Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la entrega reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la red pública de salud e instó a los comunitarios a proteger las instalaciones mediante un voluntariado integrado por líderes comunitarios, juntas de vecinos e iglesias, para preservar esta importante inversión.
El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, explicó que al asumir la gestión la obra presentaba apenas un 25 % de avance y que, gracias al respaldo del presidente Abinader, fue concluida en menos de seis meses.
“Hoy entregamos un hospital completamente renovado, ampliado y equipado, con servicios modernos para ofrecer una atención más digna, oportuna y humanizada. Con esta obra saldamos una deuda histórica de más de dos décadas con los residentes de Hacienda Estrella”, expresó Landrón.
El titular del SNS destacó que esta inauguración forma parte de la transformación de la infraestructura sanitaria que impulsa el Gobierno y recordó que Hacienda Estrella es el hospital número 116 entregado remozado durante la actual gestión. Asimismo, indicó que en el país se han intervenido más de 200 centros de salud y más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención.
La gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Leyba, afirmó que la inauguración evidencia el compromiso del presidente Abinader con el fortalecimiento de los servicios de salud, mientras que el alcalde del distrito municipal Hacienda Estrella, Miguel Sabiñón, agradeció la inversión realizada y destacó el seguimiento dado por el doctor Julio César Landrón para hacer realidad la obra.
El Hospital Municipal Hacienda Estrella dispone de consultorios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, tuberculosis y pie diabético; laboratorio, rayos X, sonografía, farmacia, vacunación, quirófano, sala de partos, internamiento con diez camas, unidad neonatal y una moderna Emergencia con triaje, área de curas, nebulización, observación, box de reanimación y estación de enfermería.
La obra permaneció por más de 20 años a la espera de una intervención integral. Su conclusión, junto con la del Hospital Municipal La Victoria, constituye una de las principales entregas de infraestructura hospitalaria realizadas por el SNS durante este año.
En la actividad participaron autoridades nacionales y locales, representantes del sector salud, líderes comunitarios, colaboradores del SNS y miembros de la prensa.