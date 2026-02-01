Presidente Abinader entrega 200 apartamentos del Residencial Lolita II y transforma la vida de más de 700 personas en Hato Nuevo

Compartela

Viceministro Claudio Espinal afirma que el proyecto refleja la visión del presidente Luis Abinader y el éxito de las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas.

Santo Domingo Oeste.- El presidente Luis Abinader entregó este sábado 200 apartamentos del Residencial Lolita II, en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, como parte del programa Mi Vivienda, impactando de manera directa la vida de más de 700 personas.

La entrega de estas 200 unidades completa un total de 340 apartamentos del proyecto Lolita II, consolidando una solución habitacional integral en esta zona de Santo Domingo Oeste.

Durante el acto, el viceministro de Construcción del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Claudio Espinal, en representación del ministro Victor -Ito- Bisonó afirmó que este proyecto evidencia el éxito de la visión del presidente Luis Abinader y de las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas mediante mecanismos de apoyo como el Bono Inicial de RD$300,000, el bono tasa que reduce la cuota mensual durante siete años, una tasa fija subsidiada del 8 % a través del Banco de Reservas y el Bono Primera Vivienda de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

También destacó que la entrega de estas viviendas representa tranquilidad, estabilidad y futuro para familias trabajadoras que durante años soñaron con tener un hogar propio.

El viceministro resaltó el impacto social del proyecto, señalando que más del 62 % de las familias beneficiadas están encabezadas por mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar que vivían en condiciones de vulnerabilidad, cuya realidad cambia de manera definitiva con la adquisición de una vivienda digna.

Con una inversión superior a los RD$529 millones, el Residencial Lolita II generó más de 300 empleos y dinamizó la economía local. Asimismo, anunció que el Residencial Lolita III ya se encuentra en marcha, con 430 nuevas unidades y una inversión superior a los RD$1,056 millones.

Una política pública de vivienda sólida y efectiva

De su lado, el encargado de la Constructora Haworth Louis Bogaert, afirmó que bajo la presidencia del presidente Luis Abinader, se ha logrado desarrollar una política pública de vivienda sólida y efectiva. “Hoy, gracias a su visión clara del Estado, a la colaboración público-privada y a un marco institucional bien diseñado, ya miles de dominicanos pueden tener acceso a una vivienda”.

Bogaert resaltó que el Plan Familia Feliz marcó un antes y un después en el país, al sentar las bases técnicas, financieras y sociales de una política de vivienda responsable, que hoy evoluciona hacia el programa Mi Vivienda, convertido en un modelo de Estado. “Hoy, con su evolución natural hacia el programa Mi Vivienda, hemos damos un paso más: pasamos de un plan exitoso a un modelo de Estado”.

Un proyecto con impacto social directo



Más allá de la infraestructura, el Residencial Lolita II se distingue por su alto impacto social. De las familias beneficiadas en esta etapa, más del 62 % está encabezada por mujeres, muchas de ellas madres trabajadoras y jefas de hogar que por años vivieron en condiciones de vulnerabilidad, y en viviendas precarias.



Cada uno de los apartamentos entregados cuenta con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado, además de un parqueo asignado. El residencial dispone también de áreas verdes, parques infantiles, calles asfaltadas, aceras, iluminación, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, creando un entorno adecuado para la convivencia y la construcción de comunidad.

Estuvieron presentes, la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde Francisco Peña; la vicepresidenta ejecutiva Senior Administrativa del Banco de Reservas, Alieska Díaz; el subdirector de la CAASD, Francisco Campusano; los diputados Indira de Jesús; Leyvi Bautista y Félix Manuel Encarnación.

