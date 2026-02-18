Compartela

El CEO de Cymetia Group, Óscar Dueñas afirma que República Dominicana se consolida como nueva potencia regional en talento tecnológico y avanza de ser un referente mundial en turismo a convertirse en la “Silicon Island” del talento digital para Latinoamérica y el mundo.

Indotel y Cymetria amplían la formación tecnológica con más de 36 mil matriculados y 23,260 en formación activa.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la graduación de 5,000 participantes del programa Talento Digital, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que busca formar capital humano en habilidades clave de la economía digital y fortalecer la empleabilidad tecnológica en el país.

El programa, organizado junto a Cymetria, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y registra más de 70 mil dominicanos inscritos, con más de 36 mil personas matriculadas y 23,260 participantes que ya iniciaron su formación activa, consolidando una comunidad de aprendizaje que avanza con resultados

Durante el acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, explicó que la graduación de estos participantes representa un logro tangible del programa, que a la fecha contabiliza 5,000 personas certificadas, evidenciando una nueva generación de talento digital preparada para responder a las demandas del mercado y aportar al crecimiento económico.

Dijo que las áreas con mayor demanda formativa incluyen ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital, campos que reflejan las tendencias globales y alinean al país con las competencias más requeridas en la economía digital. “Hoy no solo graduamos participantes, estamos consolidando una generación preparada para competir en la economía digital y aportar al crecimiento del país con talento y conocimiento, expresó.

República Dominicana como un nuevo referente regional en talento tecnológico

El CEO de Cymetiq Group, Óscar Dueñas, afirmó que la graduación de 5,000 jóvenes formados en habilidades digitales 4.0 marca un punto de inflexión en el desarrollo económico del país y consolida a la República Dominicana como un nuevo referente regional en talento tecnológico.

El ejecutivo resaltó que este logro es resultado de un liderazgo claro y de una inversión estratégica en el capital humano. En ese sentido, agradeció al presidente Abinader, por su visión; al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por respaldar esta iniciativa.

Dueñas explicó que el mercado global enfrenta un déficit estructural de profesionales en áreas tecnológicas, lo que ha incrementado la demanda de talento confiable, bilingüe y altamente competitivo. En ese contexto, aseguró que la República Dominicana responde con hechos al incorporar 5,000 especialistas preparados para integrarse de inmediato a proyectos regionales y globales.

Sostuvo, además, que la República Dominicana avanza de ser un referente mundial en turismo a consolidarse como el “Silicon Island” del talento digital para Latinoamérica y el mundo, una realidad sustentada en capital humano capacitado y listo para generar valor. En ese sentido el CEO hizo un llamado a empresas, gremios y líderes del ecosistema tecnológico, incluyendo a Microsoft, Google y Amazon, fijar su mirada en la República Dominicana.

“Aquí no hablamos de promesas futuras, hablamos de profesionales listos para integrarse a sus equipos de innovación, tecnología y transformación digital. Al contratarlos no sólo cubren una vacante, incorporan un activo estratégico que impacta directamente la productividad y la competitividad de sus organizaciones. Desde hoy la República Dominicana exporta talento digital de clase mundial y este es apenas el comienzo”, aseguró Dueñas.

Talento Digital se apoya en dos rutas que conectan formación con productividad. La Ruta de Empleabilidad integra a más de 20,900 personas que se preparan para insertarse en el mercado laboral digital, mientras que la Ruta de Emprendimiento suma a más de 2,300 dominicanos que desarrollan competencias para crear empresas y generar empleo.

La mayor concentración de los participantes se ubica en jóvenes: más de 28 mil participantes tienen entre 16 y 34 años, lo que convierte la iniciativa en una apuesta directa por el futuro productivo del país y por la construcción de soberanía digital desde el talento.

A nivel territorial, Talento Digital tiene presencia en todo el país, con mayor concentración en la región Ozama (más del 58 %) y expansión activa hacia el Cibao, el Sur y otras regiones emergentes. Las provincias con mayor participación son Santo Domingo (42 %), Distrito Nacional (16.3 %) y Santiago (9.6 %), en un proceso orientado a democratizar el acceso a la formación tecnológica.

La iniciativa se proyecta como una plataforma de construcción de capacidades país: reduce brechas digitales, fortalece la empleabilidad, impulsa el emprendimiento tecnológico y posiciona a la República Dominicana como un hub de talento en la región, con historias de superación detrás de cada certificado.

Sobre Talento Digital

Talento Digital es una iniciativa de formación gratuita en habilidades digitales, impulsada por Indotel con el acompañamiento de Cymetria y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico.

El programa se desarrolla a través de dos rutas Empleabilidad y Emprendimiento y concentra su oferta en competencias de alta demanda como ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital, con cobertura nacional y participación diversa.

Estuvieron presente la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; los directores, de ejecutiva de Indotel, Julissa Cruz; de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres y el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard.

