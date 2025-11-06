Presidente Abinader encabeza desfile estudiantil, cívico-militar y policial por el 181 aniversario de la Constitución dominicana

Compartela

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), afirma que Abinader es un demócrata, un liberal y un patriota a carta cabal y que su reforma constitucional puso límites al poder presidencial.

San Cristóbal.— Con motivo del 181 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader encabezó este jueves en San Cristóbal el desfile estudiantil, cívico-militar y policial, símbolo de la soberanía y la institucionalidad nacional.

La ceremonia inició con la llegada del jefe de Estado, quien recibió los honores de estilo con una salva de 21 cañonazos y la entonación de las notas gloriosas del Himno Nacional, a cargo de la Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa y contó además con la participación de cientos de estudiantes provenientes de unas 90 escuelas de la provincia.

En su discurso, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), Juan Pablo Uribe, destacó el valor histórico de la Constitución de 1844 como fundamento de la independencia nacional y exhortó a los dominicanos a fortalecer los ideales de libertad, justicia y unidad que dieron origen a la República.

En su alocución hizo un recuento histórico del proceso constituyente de 1844, refiriéndose al episodio político que derivó en el famoso artículo 210 y contrastándolo con las reformas actuales e indicó que 181 años después los principios democráticos que motivaron la Constitución siguen vigentes.

Resaltó que en la actualidad se avanza hacia una institucionalidad más ordenada, civilista y con restricciones claras al poder presidencial, como parte de una visión de Estado estable para la República Dominicana.

Uribe afirmó que el presidente Luis Abinader es un demócrata, un liberal y un patriota a carta cabal, y que, a diferencia de lo ocurrido en 1844, el mandatario impulsó una reforma constitucional no para concentrar poder, sino para colocar candados y límites a la figura presidencial. Agregó, además, que esa acción responde a una convicción democrática y no a un interés personal, resaltando que por primera vez un presidente dominicano restringe su propio poder para fortalecer la institucionalidad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora provincial, Pura Casilla, quien destacó que la fecha constituye un motivo de orgullo para el municipio, señalando que esta provincia mantiene vivo el valor simbólico de ser el lugar donde se selló la carta magna de 1844, y afirmó que San Cristóbal continúa honrando ese legado ante el país.

De su lado, el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, afirmó que esta provincia vuelve a colocarse hoy en el centro de la historia nacional, porque aquí nació la Constitución dominicana y aquí late el origen institucional del país. De la Rosa manifestó que los ideales proclamados en 1844: justicia, igualdad, respeto a las leyes y soberanía nacional, siguen siendo guía para el presente, y que San Cristóbal asume con orgullo el ser cuna de la carta magna.

Estuvieron presentes los ministros, de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Trabajo, Eddy Olivares; de la Juventud, Carlos Valdez; el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar y el senador, Gustavo Lara Salazar; los comandantes del Ejército Dominicano mayor general, Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada Dominicana, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez y el director general de la Policía Nacional mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otras personalidades.

