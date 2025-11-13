Presidente Abinader dice RD es principal hub logístico de la región con Punta Cana Free Trade Zone, que creará más de 9 mil empleos

Compartela

Se trata del primer centro logístico aéreo e industrial del Caribe que aumenta la competitividad y proyección internacional del país

Punta Cana. – El presidente Luis Abinader reiteró este miércoles que la República Dominicana continúa fortaleciendo su posicionamiento en el Caribe, esta vez, como centro logístico, aeronáutico e industrial, al participar en la inauguración de la Zona Franca Punta Cana Free Trade Zone.

Se trata del primer Centro Logístico Aéreo, Marítimo y Terrestre de la región, que generará más de 9,000 empleos directos e indirectos y aumenta la competitividad y proyección internacional del país.

En palabras del presidente Abinader, la República Dominicana es ya, el más importante hub logístico de la región, al contar con este nuevo parque, las inversiones en portuaria, como el proyecto en Manzanillo, donde también se está preparando un área logística, los avances de la empresa HIT, entre otros.

Agregó que esto se traduce también, en más oportunidades y desarrollo sostenible para todos los dominicanos.

El mandatario destacó, asimismo, el éxito que ha tenido el desarrollo de las zonas francas en diferentes culturas puntos del país, atrayendo cada vez más empresas.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, expresó que el complejo representa un nuevo modelo de desarrollo productivo y competitivo, siendo posible gracias a las iniciativas, leyes, decretos y reglamentos impulsados por el gobierno de Luis Abinader.

“Cada metro cuadrado de este proyecto simboliza el futuro, un país que aprovecha su ubicación privilegiada, su estabilidad política y social, y sobre todo, el talento de su gente para convertirse en un punto de referencia la región y el mundo”.

De igual forma, destacó que el entorno económico confiable del país, que sigue siendo un gran atractivo para inversionistas, citando el informe publicado la semana pasada por el Adam Smith Center Economic Freedom de la Universidad Internacional de la Florida, que lo califica como el más estable, confiable y atractivo para invertir.

De su lado, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que “La República Dominicana consolida su posición como un centro logístico implacable. Con esta nueva instalación, el país reafirma su liderazgo regional, la carga no solo transita, se transforma, genera valor y se reexporta al mundo por cielo, mar y tierra”.

Progreso y transformación sostenible

Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), propiedad de Grupo Puntacana, es un centro de manufactura avanzada, servicios aeronáuticos y distribución internacional, que diversifica la matriz productiva del país y lo inserta en las cadenas globales de valor, indicó el presidente y CEO del grupo, Frank Elías Rainieri.

Sus áreas especializadas son: el Hub de Carga Aérea, la Terminal de Combustible para Aeronaves de Carga, Área de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves (MRO) y la Zona Industrial y Edificio Administrativo.

Escrita Por