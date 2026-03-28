Presidente Abinader dice que la prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras; llama a la población a evitar zonas de riesgo

Mandatario asegura que el Gobierno atenderá a toda la población dominicana y envía diferentes comisiones a las zonas afectadas.
INDOMET advierte que las lluvias persistirán toda la semana por un sistema frontal y una vaguada que mantienen condiciones de inestabilidad; COE ratifica alertas en gran parte del país.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la prioridad del Gobierno en estos momentos es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no acercarse a zonas de riesgo, garantizando que el Estado brindará asistencia a toda la población dominicana.
Durante una reunión celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional, el jefe de Estado, en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña, informó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente junto a las principales instituciones de respuesta para enfrentar los efectos de las lluvias que han afectado al país durante más de 40 días.
Asimismo, el mandatario informó que se conformaron comisiones especiales para dar seguimiento a la situación, coordinar acciones de respuesta y garantizar una atención oportuna a la población afectada en las zonas bajo riesgo. En ese sentido, dijo que ya se trabaja para corregir los daños provocados por las lluvias en Puerto Plata y otras demarcaciones, mientras la Dirección de Asistencia Social, los Comedores Económicos y otras instituciones distribuyen alimentos crudos y cocidos, así como enseres a las familias afectadas.
El gobernante adelantó que el Gobierno evalúa el traslado de viviendas ubicadas en zonas vulnerables y la reposición de equipos y electrodomésticos dañados, especialmente a hogares de escasos recursos.
El presidente Abinader reiteró su llamado a la ciudadanía a continuar sus labores cotidianas, pero con prudencia y atención a cualquier señal de riesgo, mientras las instituciones de emergencia mantienen vigilancia constante en todo el territorio nacional.
Lluvias continuarán durante toda la semana
Durante la reunión de seguimiento con organismos de emergencia, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, advirtió que las precipitaciones continuarán durante toda la semana, debido a la incidencia de un sistema frontal estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada profunda que genera abundante humedad e inestabilidad atmosférica.
La funcionaria explicó que para este lunes se esperan lluvias de mayor intensidad en provincias del norte, noreste y este, entre ellas Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia. Indicó además que martes y miércoles las lluvias podrían disminuir ligeramente, aunque seguirán presentes, mientras que para el jueves otra vaguada volverá a incidir sobre el país y el fin de semana se prevé una nueva intensificación.
“Tenemos los suelos saturados y prácticamente 45 días de lluvias continuas en algunas regiones”, alertó Ceballos, al insistir en el alto riesgo de inundaciones repentinas.
COE mantiene alerta en 28 provincias
De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, ratificó el nivel de alerta amarilla para las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná. En tanto, que se mantienen en alerta verde las provincias de San Juan y Dajabón.
Méndez exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, ni en vehículos ni a pie, al tiempo que pidió evitar imprudencias que puedan poner vidas en peligro. Recordó que varios de los incidentes registrados han estado vinculados a personas que intentan atravesar corrientes o bañarse en zonas riesgosas.
Estuvieron presentes los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Trabajo, Eddy Olivares; de Interior y Policía, Faride Raful; de Salud Pública, Víctor Atallat; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat y de Vivienda y Edificaciones Víctor -Ito- Bisonó
También los directores de la Policía Nacional mayor general Modesto Cruz Cruz; de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez; del Sistema 9-1-1, coronel Randolf Rijo Gómez; de la Defensa Civil, Juan Salas; de Dasac, Edgar Féliz; de Supérate, Mayra Jiménez; de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; de Proppep, Robert Polanco; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
De igual forma, los directores de INAPA, Wellington Arnaud; del INDRHI, Olmedo Caba; de la CAASD, Felipe Suberví; de CPADB, Rolfi Rojas; de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; de EMT, Jhael Isa; de la OMSA, Onéximo González; de Conagep, Digna Reynoso y de la CPADP, Ángel De La Cruz.
Además, de los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza; de CUED, Celso Marranzini; los administradores del Banco Agrícola Fernando Durán y de EGEHID, Rafael Salazar; de ETED, Alfonso Rodríguez Tejada; de EDESTE, Emilio Contreras y los alcaldes de Distrito Nacional, Carolina Mejía; de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Norte; Betty Gerónimo; de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de Los Alcarrizos, Junior Santos.