Presidente Abinader dice Miches es hoy una realidad

Compartela

Frank Elías Rainieri destaca que el respaldo del presidente Abinader impulsa una visión de desarrollo sostenible que consolida a Miches como modelo del turismo dominicano.

Ministro de Turismo, David Collado, afirma que los proyectos en Miches reflejan una visión de desarrollo sostenible que consolida el liderazgo turístico del país bajo la gestión del presidente Abinader.

Miches, El Seibo. – El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que Miches se ha convertido en una realidad tangible del desarrollo turístico nacional, resultado de la alianza público-privada, al participar en la inauguración del Hotel Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, un proyecto turístico con una inversión de USD225 millones que ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos.

El mandatario indicó, que esta alianza ha permitido la apertura de varios hoteles, así como la construcción de nuevos proyectos que fortalecerán la infraestructura del país y generarán empleos en diversas provincias.

Resaltó que el crecimiento del turismo no solo depende de la infraestructura, sino también de la formación y capacitación del personal que atiende a los visitantes. En ese sentido, mencionó la implementación de programas educativos y hoteles escuela en la región de Miches, diseñados para preparar a las nuevas generaciones y garantizar un servicio de calidad.

El jefe de Estado enfatizó además la importancia de la sostenibilidad, subrayando que el desarrollo turístico debe proteger los recursos naturales que atraen a los visitantes y señaló que la modernización de carreteras, la disponibilidad de agua potable y la educación son elementos clave para lograr un crecimiento equilibrado y competitivo.

Destacó, además, la participación de cadenas hoteleras internacionales en los nuevos proyectos, asegurando la consolidación del país como destino turístico de clase mundial y reafirmando que la República Dominicana continúa siendo un lugar atractivo para la inversión en Latinoamérica.

Al finalizar, el presidente Abinader invitó a las familias y empresarios dominicanos a seguir invirtiendo, destacando que estos proyectos representan un ejemplo de compromiso con el país y proyectan un futuro positivo para el turismo, la economía y la generación de empleos.

Destinos como Miches, representan el crecimiento y el potencial del país

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, agradeció al presidente Abinader por su liderazgo y enfatizó la importancia de cuidar y promover destinos como Miches, que representan el crecimiento y el potencial del país y señaló que proyectos como este, impulsados por jóvenes empresarios, reflejan coraje, visión y compromiso con el desarrollo del turismo y de la región.

Celebró la apertura del resort y reafirmó su apoyo a Miches, destacando su potencial como destino emergente y aplaudiendo el concepto innovador de Zemi, inspirado en el orgullo de la dominicanidad y los ancestros taínos y agregó que, gracias a la coordinación entre el sector público y privado, el turismo dominicano ha alcanzado récords históricos en llegadas de visitantes y calidad de servicios, consolidando al país como un referente mundial.

Reconoce apoyo del Gobierno del presidente Abinader

En tanto, el CEO de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri Kuret, reconoció el apoyo del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, al asegurar que los proyectos impulsados en Miches reflejan una estrategia clara de desarrollo sostenible, donde los sueños y propósitos se convierten en realidades que fortalecen el liderazgo turístico de la República Dominicana.

Rainieri expresó que este nuevo hotel es la continuación de un legado familiar de más de 128 años, apostando al desarrollo de la industria turística dominicana y que, la inauguración del nuevo hotel en Miches representa la materialización de un sueño hecho realidad, un proyecto que simboliza el esfuerzo colectivo por impulsar el desarrollo turístico, generar empleos y aportar bienestar a la comunidad y al país. Agradeció la presencia de su familia: Frank Rainieri y su esposa Haydee Rainieri; Franchesca y Paola, Carlota y Catalina.

Apoyo del Gobierno para consolidar turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico y social de RD

Asimismo, el presidente de Zemi Hotels & Resorts, Fred Oscar Imbert, valoró el apoyo constante del presidente Luis Abinader al sector turismo, al destacar que su compromiso ha sido clave para consolidar esta industria como uno de los principales motores del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Indicó que el éxito del proyecto radica en generar oportunidades y mejorar la vida de las comunidades donde operan, señalando que Zemi Miches Punta Cana All–Inclusive Resort ha generado alrededor de 1,100 empleos directos y más de 4,000 indirectos y añadió que la inversión total asciende a USD225 millones de dólares, con financiamiento de Banreservas, a quienes se les agradeció su confianza y apoyo.

Además, el vicepresidente senior y director de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, Jorge Giannattasio, expresó que Zemi Miches representa un hito estratégico para Hilton en la región y sostuvo que este proyecto marca mucho más que la inauguración de un hotel: es una puerta abierta al desarrollo del país con una inversión que simboliza el inicio de una nueva era de crecimiento y oportunidades para la zona, consolidando a Miches como un destino de clase mundial que impulsa el turismo sostenible, la inversión y el progreso de las comunidades locales.

Zemi Miches All–Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton está estratégicamente ubicado en el noreste de República Dominicana, rodeado de una exuberante vegetación, lagunas, montañas y una playa de cocotales y aguas turquesa. Desde el hotel se aprecian vistas únicas hacia la Bahía de Samaná y el pintoresco pueblo de Miches, conocido por su producción de cacao, el mabí de Bohuco y los tradicionales dulces de doña Tula. Abierto al público desde junio, el resort promete convertirse en uno de los destinos preferidos de los viajeros que buscan experiencias únicas, servicio impecable y autenticidad en el Caribe.

En la ceremonia que fue bendecida por el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; la gobernadora Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago Zorrilla; el vicepresidente del Banco de Reserva, Isidro García; los directores de Politur, Minoru Matsunaga; de Inapa, Wellington Arnaud; del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; de Impuestos Internos, Luis Valdez y los alcaldes de Miches, Luz María Mercedes Cabrera y de El Seibo, Leo Francis Zorrilla; entre otras personalidades.

Escrita Por