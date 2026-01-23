Presidente Abinader destituye al rector del ITLA mediante decreto 39-26

Compartela

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el decreto núm. 39-26.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del decreto núm. 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.

La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano.

Escrita Por