Presidente Abinader designa a Catalino Correa Hiciano como nuevo gerente del Bandex

El presidente Luis Abinader mediante el decreto 498-25 designó este martes a Catalino Correa Hiciano como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex).

Hiciano sustituye a Juan Alberto Mustafá Michel, quien asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias.

Formación de Correa Hiciano

Correa Hiciano tiene una sólida formación académica: es contador público autorizado, graduado de la Universidad Organización y Método (O&M), con una maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una maestría en Administración de Negocios, con concentración en Operaciones (MBA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Asimismo, se ha especializado en la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Cuenta además con una vasta experiencia profesional, tanto en el sector público como en el privado. Ha desempeñado diversos roles importantes, entre ellos: contador en la Secretaría de Salud Pública; auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Tesorero Nacional, donde gestionó las finanzas del país asegurando la correcta administración de los fondos públicos; y Contralor General de la República Dominicana, cargo en el que tuvo a su cargo la fiscalización interna y la evaluación del manejo de los recursos públicos.

Del mismo modo, fue director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), donde lideró la transformación tecnológica y fortaleció los procesos de distribución de subsidios sociales para las personas más necesitadas.

