Presidente Abinader deja inaugurado el Hotel Holiday Inn con una inversión de US$26 millones de dólares que reafirma la confianza del sector privado al desarrollo sostenido de Puerto Plata

Compartela

Ministro Collado y el socio y vicepresidente de CHC HOTEL, Ricardo Felip, destacan el liderazgo y compromiso del presidente Luis Abinader en el impulso al turismo dominicano,

La presidenta del consejo de administración de Atlambar Management, Silvia Vila Mantilla resalta la confianza en la República Dominicana por su estabilidad y potencial turístico de la Novia del Atlántico.

Puerto Plata. — El presidente Luis Abinader dejó inaugurado este domingo el Hotel Holiday Inn Puerto Plata – Cofresí Bay Area by IHG, un proyecto desarrollado con una inversión de US$26 millones de dólares que reafirma la confianza del sector privado y contribuye al desarrollo sostenido de la provincia de Puerto Plata.

El nuevo hotel contará con 115 habitaciones, modernas facilidades y servicios diseñados bajo estándares internacionales, fortaleciendo la oferta turística de la costa norte y contribuyendo a la generación de más de 100 empleos directos e indirectos.

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó que invertir en el turismo dominicano es una apuesta segura, expresando reconocimiento y respaldo a los inversionistas que confían en el país.

También destacó la importancia del regreso de marcas hoteleras internacionales a Puerto Plata, señalando que su ausencia había contribuido al retroceso turístico de la región. Destacó la apertura del nuevo hotel IHG como un paso decisivo para reposicionar el destino en los mercados internacionales y atraer a millones de clientes fidelizados.

El mandatario señaló el éxito del proyecto Punta Bergantín, que ha sido rentable para el Banco de Reservas y sirve como modelo para futuros desarrollos turísticos, como el planeado en Pedernales. Este proyecto combina crecimiento económico con desarrollo regional, demostrando que la inversión en turismo genera beneficios sostenibles.

En cuanto a infraestructura, el presidente Abinader destacó la adjudicación de la carretera del Ámbar, que reducirá el tiempo de viaje entre Santiago y Puerto Plata a 30 minutos, integrando ambas ciudades en una misma área metropolitana. También mencionó la mejora del tránsito pesado mediante la circunvalación de Navarrete y la recuperación de la playa de Sosúa, eliminando problemas de arrabalización y contaminación, con una reapertura prevista para marzo o abril.

El gobernante resaltó las inversiones en servicios sociales y deportivos, como la construcción de múltiples techados en Puerto Plata y la edificación del hospital municipal de Sosúa, especializado en trauma. Dijo que este hospital formará parte de una red nacional que incluye los hospitales de trauma de Asua, Higüey, Valverde y uno próximo en San Cristóbal, garantizando atención especializada en emergencias en todo el país.

Además, anunció la creación de un parque de diversiones como complemento al turismo tradicional y de cruceros, ampliando la oferta recreativa de la región y fortaleciendo la economía local.

Valoran liderazgo y compromiso del presidente Abinader en el fortalecimiento del turismo

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado resaltó la visión, liderazgo y compromiso del presidente Luis Abinader, quien coordinó la compra de terrenos clave, impulsó inversiones estratégicas y promovió la recuperación integral del turismo en Puerto Plata, reconociendo que este logro refleja un esfuerzo conjunto de todo el país.

Collado celebró la recuperación histórica del turismo en Puerto Plata, destacando la inversión de 1.600 millones de pesos y elogió a las familias Santana, Rodríguez, Estrella por su confianza, demostrando que apostar por la provincia es invertir en el futuro del turismo dominicano.

En ese mismo orden, Ricardo Felip, socio y vicepresidente de CHC HOTELS, al explicar los alcances del proyecto valoró el liderazgo y compromiso del presidente Luis Abinader en el fortalecimiento del turismo, resaltando las políticas que han impulsado la recuperación del sector, la atracción de inversiones y la generación de empleos en todo el país.

“El Holiday Inn Puerto Plata representa una señal clara de confianza en el potencial turístico de Puerto Plata y de la región norte del país. Este proyecto fortalece la diversificación de la oferta hotelera y eleva los estándares de hospedaje en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento”, expresó Felip.

El hotel será operado por CHC HOTELS, reconocida gestora hotelera que aportará su experiencia en servicios hoteleros premium, optimización operativa y desarrollo de experiencias centradas en el cliente, garantizando un servicio alineado con las expectativas del mercado internacional y con los valores de la marca Holiday Inn.

Confianza en República Dominicana por su estabilidad y potencial turístico

En su discurso, Silvia Vila Mantilla, presidenta del consejo de administración de Atlambar Management, S.A.S., destacó la inauguración del Hotel Holiday Inn Puerto Plata, reafirmando la confianza en la República Dominicana, su estabilidad y el potencial turístico de la Novia del Atlántico, cuna de la historia turística del país. Señaló que esta provincia continúa siendo un pilar estratégico del turismo dominicano y que el hotel forma parte de un esfuerzo colectivo por revitalizar y proyectar a Puerto Plata como un destino completo, diverso y competitivo del Caribe.

Manifestó que la ubicación estratégica del hotel en Cofresí permite una conectividad privilegiada con los principales atractivos de la zona, como el centro histórico, Isabel de Torres, Playa Dorada, Cabarete y Sosúa, así como con destinos emergentes del norte del país. Esta localización facilita integrarse de manera natural a los flujos turísticos, comerciales y culturales que dinamizan la región.

La presidenta del consejo de administración de Atlambar Management, dijo que el proyecto representa una inversión aproximada de 26 millones de dólares, con 115 habitaciones, restaurante, lobby bar, piscina y espacios para eventos corporativos y sociales. Su operación estará a cargo de CHC Hoteles, respaldada por la marca Intercontinental Hotels Group (IHG), elevando la competitividad de Puerto Plata y consolidando la confianza del viajero internacional.

Vila Mantilla destacó que este logro es resultado de la coordinación entre el Estado, el Ministerio de Turismo, el sector bancario y un equipo de profesionales y familias comprometidas con el desarrollo del país. Reafirmó que el proyecto no solo inaugura un hotel, sino que marca un nuevo referente para Puerto Plata, impulsando su crecimiento turístico, económico y social, y fortaleciendo la visión de futuro de la provincia y del país.

También resaltó el compromiso asumido por los principales inversionistas del proyecto, entre ellos Jaime Santana Bonetti, Huáscar Rodríguez Vela, Gastón Castillo y Guillermo Estrella Ramia, quien junto a su equipo de Estrella & Tupete, Abogados, lideró con éxito el diseño, planificación y estructuración del hotel.

El Holiday Inn Puerto Plata – Cofresí Bay Area by IHG se integra a la estrategia nacional de diversificación turística, consolidando a Puerto Plata como un destino renovado, moderno y atractivo tanto para visitantes como para inversionistas.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Turismo, David Collado; y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el viceministro de Proyectos en Especiales, Camel Curi; la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; los directores, de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Felix Reyna; de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak; de la Policía Turística (Politur), general Minoru Matsunaga; del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía; de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), Modesto Guzmán, así como los alcaldes de Puerto Plata, Diógenes Roque García; de Luperón, Román Israel Brito y de Santiago Ulises Rodríguez, entre otras personalidades.

Escrita Por