Presidente Abinader anuncia transformación integral de Boca Chica con inversión superior a RD$20 mil millones para impulsar turismo, desarrollo económico y calidad de vida de su gente

Plan incluye proyecto Costa Blanca con hotel, saneamiento y planta de tratamiento, asfaltado de 125 kilómetros de calles, 5,145 luminarias, centros educativos, Hospital Pediátrico San Andrés, parque recreativo con anfiteatro, malecón de Andrés y títulos de propiedad para miles de familias

Boca Chica.– El presidente Luis Abinader anunció este martes una intervención integral del Gobierno para transformar Boca Chica, mediante una inversión público-privada superior a los RD$20 mil millones, con la que este municipio será proyectado como un gran polo logístico, un centro de desarrollo económico, un espacio de innovación, un destino turístico renovado y, sobre todo, una ciudad pensada para su gente.

El mandatario afirmó que hoy la República Dominicana comienza a mirar a Boca Chica por todo lo que puede llegar a ser, al asegurar que este plan no trata solamente de obras, sino de una visión de país y de una transformación integral del territorio. “Se trata de la visión de un país que decide mirar su territorio con otros ojos, deja de ver potenciales aislados y comienza a construir oportunidades integrales en cada rincón del país”, expresó, tras señalar que el municipio pasa de las palabras a los hechos para iniciar una nueva etapa de desarrollo.

Abinader sostuvo que el verdadero desarrollo no se mide únicamente en kilómetros de carreteras, inversiones o edificaciones, sino sobre todo, en oportunidades, por lo que insistió en que esta no es una obra aislada ni una intervención puntual, sino una transformación planificada donde convergen el Gobierno central, las instituciones públicas, el sector privado y la comunidad con un objetivo común: crecer con orden, inclusión y sostenibilidad. “Es Estado. Es coordinación. Es visión compartida. Eso es lo que representa este Plan Integral de Desarrollo”, afirmó.

El gobernante destacó que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, con confianza, seguridad jurídica y visión de largo plazo, ocurren transformaciones como la que hoy comienza en Boca Chica. En ese contexto, agradeció al sector privado por apostar por el municipio y explicó que invertir también significa confiar en la gente y en el futuro de un territorio.

Una transformación que impactará la vida cotidiana de la gente

El presidente Abinader explicó que este plan tiene un componente profundamente humano, porque no solo se trata de infraestructuras, sino de transformar la vida cotidiana de las personas mediante una intervención histórica en agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

En ese sentido, destacó la actuación liderada por INAPA, con una inversión superior a los RD$11 mil millones, que contempla alcantarillado sanitario, planta de tratamiento y emisor submarino para proteger la playa de Boca Chica, mejorar las aguas subterráneas y garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible para las próximas décadas. “Porque no hay desarrollo posible en un territorio si no cuidamos aquello que le da vida”, manifestó.

Asimismo, resaltó las infraestructuras viales que, según dijo, conectan oportunidades, entre ellas la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal, conectando Boca Chica con el sur, el norte y el nordeste del país a través de la Circunvalación y la Juan Pablo II; la conclusión de la marginal de Las Américas y el asfaltado de más de 125 kilómetros de calles, obras que mejoran la movilidad, pero también acercan empleos, inversiones y futuro.

El mandatario indicó que el proyecto contempla además la recuperación de espacios para la gente, incluyendo intervenciones en la calle Duarte, el parque de Boca Chica, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés.

Anunció, además que, los terrenos del antiguo ingenio serán devueltos a la comunidad para convertirlos en un gran parque recreativo, con áreas deportivas, senderos, un anfiteatro, espacios para las familias y zonas de recreación, preservando además la memoria histórica de Andrés mediante una réplica de la emblemática chimenea que permanece en el corazón de la comunidad.

Como parte de esta transformación, destacó también el desarrollo del proyecto Costa Blanca, concebido como una iniciativa privada que acompañará el ordenamiento y relanzamiento de Boca Chica, con espacios residenciales, recreativos, comerciales y un hotel, además de un parque lineal de playa de aproximadamente 38 mil metros cuadrados de uso público y abierto para todos, junto a la reubicación digna y organizada de vendedores en un área de unos 15 mil metros cuadrados, reconociendo su rol dentro de la dinámica económica e identidad del municipio.

Educación, salud, energía y oportunidades

Abinader resaltó además nuevas estancias infantiles, centros educativos, el Politécnico Ave María de 44 aulas y programas de formación técnico-profesional junto a INFOTEP, para que los jóvenes puedan construir aquí su proyecto de vida sin tener que marcharse de su comunidad.De igual modo, destacó inversiones en salud y deporte, incluyendo la reconstrucción de la emergencia del hospital municipal, la construcción del Hospital Pediátrico San Andrés y nuevas instalaciones deportivas para fortalecer la convivencia y el bienestar de las familias.

Plan de fortalecimiento eléctrico para Boca Chica

El jefe de Estado informó que el Gobierno impulsa un importante plan de fortalecimiento eléctrico para Boca Chica, que incluye la ampliación de la subestación, nuevos alimentadores para eliminar sobrecargas, modernización y normalización de redes, la instalación de 5,145 luminarias LED inteligentes y la regularización de miles de usuarios.

Destacó la entrega de títulos de propiedad a más de 2,000 familias, al asegurar que una vivienda titulada representa estabilidad, patrimonio y futuro. “Una vivienda con título no es solo un documento: es estabilidad, es patrimonio y es futuro”, sostuvo.

“Yo quiero que Boca Chica vuelva a creer”

El presidente manifestó que los territorios no cambian solamente cuando se construyen obras, sino cuando recuperan la esperanza y la gente vuelve a sentirse parte del futuro. “Yo quiero que Boca Chica vuelva a creer”, expresó, al señalar que este municipio esperó durante muchos años inversiones, planificación y oportunidades, pero que hoy ya no se habla de promesas, sino de obras, de futuro y, sobre todo, de la gente.

De igual manera, destacó el carácter, la alegría y la hospitalidad de los habitantes de Boca Chica, al asegurar que gran parte de la riqueza de esta comunidad radica en su gente. “Muchos llegan a Boca Chica pensando que vienen solo por la playa y terminan quedándose por su gente. Y eso también es una riqueza”, expresó.

Finalmente, manifestó su convicción de que este momento será recordado como el inicio de una nueva etapa para el municipio. “Aquí, en Boca Chica, no inauguramos solo proyectos. Aquí comenzó una nueva etapa. Una etapa de orgullo. De oportunidades. Y de esperanza”, expresó el presidente, quien concluyó resaltando la importancia de construir el futuro del municipio sin perder sus tradiciones y, en tono cercano, bromeó al señalar que irse de Boca Chica sin comer un pescadito frito o un yaniqueque “sí sería un error imperdonable de planificación nacional”.

Deligne Ascención resalta transformación histórica de Boca Chica con millonarias inversiones

De su lado, el ministro sin cartera y director del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención Burgos, señaló que Boca Chica vive una transformación histórica impulsada por inversiones públicas y privadas que buscan convertir la zona en un importante polo de desarrollo económico, turístico y logístico del país.

Indicó que las obras representan empleos, oportunidades y desarrollo para la comunidad, además de posicionar al municipio como uno de los principales polos económicos, turísticos y logísticos del país.

Entre los proyectos mencionó la intervención de INAPA para saneamiento, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como la extensión de la avenida Ecológica, la marginal de Las Américas y el asfaltado de 125 kilómetros de calles.

También, resaltó las intervenciones turísticas en la calle Duarte, el parque de Boca Chica y el futuro malecón de Andrés, además de la recuperación de terrenos del antiguo Ingenio Boca Chica para construir un gran parque recreativo.

Ascención Burgos agregó que el Gobierno desarrolla proyectos de educación, salud y titulación de terrenos, y aseguró que “el conjunto de iniciativas representa el nacimiento de una nueva ciudad” orientada al desarrollo y las oportunidades.

Costa Blanca apuesta al renacer y transformación de Boca Chica

La socia gestora de Terra Partners y líder del proyecto Costa Blanca, Tania Ramírez, aseguró que Boca Chica vive un proceso de renacer impulsado por inversiones públicas y privadas que buscan transformar el municipio en un polo turístico, económico y logístico de mayor desarrollo.

«Hoy, Boca Chica está siendo impactada de manera positiva por importantes acciones que vienen desde el Estado dominicano y desde el sector privado, tanto en la construcción de infraestructura como en mejoras a un municipio y a una playa que ha sido ícono de todo el país. Estas no son obras aisladas, sino evidencias concretas de una transformación que no se detiene”, aseguró.

Destacó que Boca Chica concentra más de US$1,700 millones en inversiones respaldadas por empresas e infraestructuras estratégicas como AES Dominicana, DP World Caucedo y el Aeropuerto Internacional de Las Américas, consolidando su potencial de crecimiento.

Ramírez explicó que Costa Blanca será un desarrollo inmobiliario mixto de más de 600 mil metros cuadrados con residencias, comercios y áreas recreativas, concebido para aportar a la transformación ordenada y moderna de Boca Chica.

También resaltó que el proyecto incluirá un parque lineal de playa de uso público y abierto para todos, así como a reubicación organizada de vendedores playeros, con el objetivo de integrar a la comunidad dentro del desarrollo turístico y urbano del municipio.

La bendición del acto estuvo a cargo del arzobispo de la Diócesis Stella Maris, Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, quien agradeció a Dios por el inicio del proyecto Costa Blanca e invocó su protección para el desarrollo de la obra, así como para todas las personas que trabajarán y se beneficiarán de esta iniciativa destinada a impulsar la transformación y el progreso de Boca Chica.

Acompañaron al presidente Luis Abinader; el expresidente de la República, Hipólito Mejía; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Deportes, Kelvin Cruz; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras; el alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

También asistieron los presidentes del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra; los directores del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo; de Aduanas, Nelson Arroyo; del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez; y de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos.

La actividad reunió además a los ejecutivos de Inicia Felipe Vicini, Juan Vicini y Amelia Vicini; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam; la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia, Anyarlen Vergés, entre otras personalidades.

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Redaccion El País y el Mundo al Día con las noticias del momento See author's posts