Presidenta INVEROTEL felicita a David Collado por logros alcanzados en FITUR.

Compartela

La CEO del grupo Piñero afirma que fue testigos de cómo su visión estratégica está elevando el estándar del sector

SANTO DOMINGO, 30 de enero. – La presidenta de Inverotel, asociación que agrupa las 16 familias españolas propietarias de hoteles en el país y México, expresó sus felicitaciones al ministro de Turismo, David Collado, por la destaca participación de República Dominicana en la feria turística de FITUR, que recientemente se celebró en Madrid, España.

La también CEO del grupo Piñero, Encarna Piñero, dijo que fue testigo del extraordinario trabajo desarrollado por el ministro Collado y su equipo de la importante feria turística de España.

«Somos testigos de cómo su visión estratégica está elevando el estándar del sector. Un camino marcado por el impulso a la diversificación у la desestacionalización del turismo, apoyado en la riqueza de su gastronomía, su cultura, sus espacios naturales y el potencial del turismo deportivo, con torneos de primer nivel», escribió Piñero en sus redes sociales.

La empresaria destacó el trabajo realizado por Collado para lograr una poderosa alianza público-privada en el sector turístico, lo ha garantizado el crecimiento de la industria en el país.

«La exitosa colaboración público-privada, clave para que la actividad turística genere bienestar a los ciudadanos, se ha convertido en un modelo a seguir para otros destinos turísticos vecinos», enfatizó la presidenta de Inverotel.

«Un destino que, como comprobamos en FITUR, recibe al mundo con la hospitalidad, las sonrisas y el cariño dominicano», agregó la CEO del grupo Piñero.

Tras expresar su «más sincera enhorabuena» al ministro Collado por los resultados obtenidos por el país en FITUR, Piñero destacó lo impresionante del stand dominicano en esa feria turística de España.

«Su stand no solo atrajo todas las miradas, sino que fue el fiel reflejo de un país que se está consolidando como la gran referencia turística del Caribe», subrayó Encarna Piñero.

Se recuerda que República Dominicana reafirmó su liderazgo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, al cerrar con negociaciones por más de US$13,370 millones de dólares, lo que equivale a unos RD$885,680 millones.

Escrita Por