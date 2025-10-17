Presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo elogia gestión de Abinader por fortalecer la confianza empresarial y atraer inversión

Compartela

Santo Domingo. – La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, afirmó este viernes que, bajo la gestión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana mantiene un clima favorable para la inversión privada, basado en la estabilidad social, económica y política, así como en la seguridad jurídica que brinda confianza a las empresas.

En el marco de la inauguración de la segunda edición de “Crece Cámara Santo Domingo”, Houellemont destacó que el Estado dominicano está comprometido con el fortalecimiento de los sectores productivos, reconociendo que son ellos los que garantizan el crecimiento y la estabilidad económica del país. Señaló que solo en lo que va de año se han creado unas 25 mil empresas formales, de las cuales más de 7,300 corresponden a la provincia de Santo Domingo.

“Presidente Abinader, tenemos un clima favorable para la inversión privada porque disfrutamos de estabilidad social, económica y política, así como de seguridad jurídica para las empresas, y porque contamos con un Estado convencido de que son los sectores productivos los que impulsan y garantizan la sostenibilidad del crecimiento económico”, expresó la presidenta de la Cámara.

Houellemont resaltó, además, que la República Dominicana es un destino altamente atractivo para hacer negocios, gracias a su crecimiento económico sostenido, su ubicación geográfica estratégica, su conectividad global y su acceso a importantes mercados mediante los acuerdos de libre comercio. Enfatizó que estas condiciones consolidan al país como un hub regional para la inversión y el comercio.

“La República Dominicana es un país atractivo para hacer negocios. Contamos con una economía que crece de manera sostenida y estable, una ubicación geográfica estratégica, conectividad global y acceso a importantes mercados gracias a los acuerdos de libre comercio”, agregó.

La segunda edición de CRECE, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, es un evento bienal diseñado para capacitar, acompañar y conectar a emprendedores, así como a micro, pequeños y medianos empresarios. Se desarrolla este viernes y continúa el sábado con paneles, conferencias, power talks y talleres. Como cierre, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participará por primera vez en un pódcast, donde compartirá con jóvenes emprendedores su experiencia y trayectoria.

Sobre la Cámara Santo Domingo

Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo. Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, Rondas de Negocios, Misiones Comerciales y el Directorio de Empresas Mujeres. Además, organiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y mipymes, respectivamente.

Asistieron al acto, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; los directores, de Aduanas, Eduardo Sanz Lovaton y de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara.

