PRD advierte agravamiento en alzas de precios de alimentos por problemas que afectan producción local

Compartela

Emplaza al Gobierno a dar soluciones concretas a tiempo y evitar mayores consecuencias en el próximo año.

Santo Domingo, R.D. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió que los precios de los alimentos continuarán aumentando en las próximas semanas debido a la combinación de problemas estructurales en la producción agrícola y los daños ocasionados por la tormenta Melissa.

El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, al fijar la posición del partido, explicó que los precios de las hortalizas, víveres, aguacates el café y otros productos esenciales para la alimentación se han disparado y que la situación tiende a agravarse por la falta de mano de obra, la pérdida de cosechas y las afectaciones en los caminos vecinales .

Guzmán afirmó que antes del paso de la tormenta Melissa ya se registraban dificultades por la escasez de trabajadores agrícolas, tanto para el cultivo de hortalizas como del café y otros productos agropecuarios y que el fenómeno empeoró las condiciones en las zonas productivas. Indicó que muchos invernaderos fueron impactados, el café maduro se perdió en el suelo y muchos caminos rurales quedaron intransitables.

El dirigente perredeísta relató que en San José de Ocoa, comunidades como La Colonia, perteneciente a Rancho Arriba tuvieron que abrir los caminos por su cuenta para permitir el paso hacia las escuelas y otras áreas, mientras que en El Naranjal y Sabana Larga aún persisten daños que mantienen comunidades aisladas.

Advirtió que si el Gobierno no interviene con acciones urgentes en estos lugares y otras provincias afectadas , la escasez de productos se agravará y los precios, incluidos los del plátano, podrían dispararse hasta alcanzar hasta 40 y 50 pesos por unidad.

El vicepresidente del PRD precisó que el Gobierno debe enfocarse en resolver con los productores de invernaderos, quienes enfrentan graves dificultades por la falta de mano de obra y los daños materiales, así como en apoyar a los agricultores cuyas cosechas se perdieron y que tienen financiamiento con el Banco Agrícola, para que puedan volver a sembrar.

“El problema no es el monto, sino que ese dinero llegue donde debe llegar, que se invierta a tiempo y de manera eficiente”, expresó Guzmán, refiriéndose a los 12 mil millones de pesos anunciados por el Gobierno para enfrentar los daños de Melissa.

Finalmente, el PRD llamó al Gobierno a actuar a tiempo, con transparencia, planificación y compromiso real con el campo dominicano, para evitar que la carestía de los alimentos continúe agravándose y afectando el presupuesto de las familias.

“De lo que hagamos ahora dependerá el próximo año para evitar precios alarmantes en los alimentos de primera necesidad. La naturaleza y, por tanto, los cultivos no pueden esperar el tiempo que puede esperar la reparación de una vivienda, una carretera o un puente”, afirmó Guzmán.

Escrita Por