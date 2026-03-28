Posición del CONEP ante las medidas fiscales para mitigar los efectos de la crisis internacional

La estabilidad fiscal, económica y social de la República Dominicana constituye un objetivo prioritario para el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), particularmente en un contexto internacional marcado por una elevada incertidumbre y por el impacto que el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles continúa ejerciendo sobre las finanzas públicas, las empresas y los hogares dominicanos.
Reconocemos el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica y valoramos positivamente diversas medidas contenidas en la propuesta presentada, sobre todo aquellas orientadas a simplificar el cumplimiento tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la inversión y proteger a los sectores más vulnerables.
Al mismo tiempo, consideramos que existe una importante oportunidad para fortalecer la sostenibilidad fiscal ampliando la base tributaria, reduciendo los espacios de evasión e informalidad y corrigiendo situaciones de competencia desleal que hoy colocan en amplia desventaja a miles de empresas y trabajadores que cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.
Avanzar con mayor determinación en esa dirección permitiría incrementar la recaudación, fortalecer la equidad tributaria y preservar la competitividad del aparato productivo formal, evitando que el peso principal de los ajustes recaiga sobre quienes ya contribuyen de manera significativa al financiamiento del Estado.
Entendemos que las circunstancias excepcionales derivadas de la actual coyuntura internacional pueden requerir esfuerzos extraordinarios de distintos sectores. No obstante, cualquier contribución adicional debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad, de manera que preserve la confianza, la inversión y la capacidad de generación de empleos formales.
La sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas, particularmente mediante una mejor focalización de los subsidios y una mayor eficiencia del gasto.
La República Dominicana ha construido durante décadas un entorno de estabilidad y crecimiento que ha permitido atraer inversiones, generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de vida de millones de dominicanos. Preservar esas fortalezas debe seguir siendo una prioridad nacional.
Reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igualmente importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que el país requiere para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades para todos.
El CONEP reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal, fortalezcan la confianza y preserven las condiciones necesarias para continuar impulsando el crecimiento económico y el bienestar de la población dominicana.