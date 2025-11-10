Por primera vez RD será sede de Asamblea General de ONU Turismo.

Compartela

El ministro Collado agradece la distinción y dice que es un reconocimiento a una gestión que transformó la forma de hacer turismo en la región.

Riad, Arabia Saudita, 10 de noviembre 2025. -Por primera vez en su historia, República Dominicana será sede, en el año 2027 de la Asamblea General de ONU Turismo, un reconocimiento al liderazgo que mantiene ese país caribeño en el sector a nivel mundial.

Esa decisión fue tomada, mediante resolución, en la 26ª Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Turismo que celebra en la capital saudí.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, agradeció la distinción y destacó la importancia que tiene para su país la celebración de la 27 reunión de la Asamblea General de ONU Turismo, anteriormente conocida OMT.

«Ser sede de la Asamblea General de la @UNWTO en 2027 no es solo un logro: es el reconocimiento a una gestión que transformó la forma de hacer turismo en la región», escribió el ministro Collado en sus redes sociales.

El funcionario afirmó que el liderazgo de República Dominicana sigue aumentando en el turismo mundial.

República Dominicana, indica el ministro Collado, marca el rumbo del turismo en el continente.

Se recuerda que recientemente la ONU Turismo reconoció a David Collado como el ministro de Turismo de las Américas, siendo la primera vez que el organismo de Naciones Unidas entrega esa distinción.

En la 26 a Asamblea General de ONU Turismo, celebrada la capital de Arabia Saudita, República Dominicana está representada por el viceministro de Cooperación Internacional de Turismo, Carlos Peguero.

