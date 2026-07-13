Policía Nacional retiene motocicletas utilizadas para carreras clandestinas y contaminación sónica durante operativo en Cabral, Barahona

Agentes de la Policía Nacional retuvieron varias motocicletas modificadas para la realización de carreras clandestinas y otras que generaban altos niveles de contaminación sónica, durante un amplio operativo preventivo desarrollado en el municipio de Cabral, provincia Barahona.
La intervención, realizada por disposición del alto mando policial, tuvo como objetivo prevenir acciones que ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y demás usuarios de las vías públicas, así como dar respuesta a las constantes denuncias de ciudadanos afectadas por el ruido excesivo provocado por motocicletas alteradas.
Durante el operativo también fueron conducidas 12 personas para fines de investigación, por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos y por incurrir en violaciones a las normas que regulan el orden público y la seguridad ciudadana.
La Policía Nacional destacó que las carreras clandestinas y la contaminación sónica afectan la tranquilidad de las comunidades, representan un riesgo para la integridad física de las personas y alteran la convivencia pacífica, por lo que estos operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en toda la jurisdicción.