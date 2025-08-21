Policía Nacional reapresa peligroso delincuente prófugo “Copita”, condenado a 30 años por triple homicidio en Azua

Compartela

Cinco personas vinculadas a la fuga resultan detenidas.

Azua, R.D. – Mediante una ardua labor de inteligencia operacional desarrollada por las áreas investigativas de la Policía Nacional, fue reapresado el recluso Jeison Alexis Moreno (a) “Copita”, considerado altamente peligroso y condenado a 30 años de prisión por el triple homicidio ocurrido el 24 de noviembre de 2020 en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia de Azua, donde perdieron la vida tres ciudadanos, entre ellos la pareja compuesta por Virgen Ramírez, de 38 años, y Tony Encarnación.

La captura de Moreno, a cargo del Departamento de Búsqueda de Prófugos y Rebeldes, de la DICRIM, se produjo tras un amplio proceso de investigación e inteligencia, activado luego de su fuga, el cual permitió también la detención de cinco personas señaladas como parte de una asociación de malhechores que actuó en complicidad con la pareja sentimental del condenado para orquestar su escape.

Producto de su captura, le fue ocupado un pasaporte venezolano con su foto y otra identidad.

De acuerdo con los reportes investigativos, la red criminal utilizó para materializar la fuga la renta de cuatro vehículos tipo jeepeta, un apartamento tipo Airbnb y una habitación en un lujoso hotel del Distrito Nacional, con el objetivo de ocultar los movimientos del prófugo y facilitar su desplazamiento.

El reapresado fue puesto bajo control del Ministerio Público para su inmediato retorno al sistema penitenciario, a fin de que continúe cumpliendo la condena impuesta por los jueces del Distrito Judicial de Azua.

