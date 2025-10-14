Policía Nacional informa oficial señalado en denuncia por presunta agresión sexual de una ex cadete fue suspendido y el caso enviado al Ministerio Público

Compartela

Las acciones de la institución fueron adoptadas en mayo pasado.

La Policía Nacional informa que tan pronto se conoció a finales de mayo pasado la denuncia de una ex cadete de la institución sobre una presunta agresión sexual, el oficial superior señalado fue suspendido de sus funciones de manera inmediata, como parte de las medidas preventivas adoptadas en cumplimiento de los protocolos internos y el debido proceso.

De igual forma, la institución dispuso que el caso relacionado con la ex cadete de la Escuela para Cadetes, Mayor General ®️ José Félix Rafael Hermida Gonzalez, cuyo nombre hace reservas, fuera remitido al Ministerio Público, en la jurisdicción de San Cristóbal, para las investigaciones correspondientes, con la colaboración plena y transparente en todo lo relativo al proceso judicial.

De esta forma, la institución del orden deja claro que actuó inmediatamente conoció la denuncia el 27 de mayo a través de la Dirección Central de Asuntos Internos, y que espera el resultado final del Ministerio Público.

La institución reitera su firme compromiso con la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la investigación se lleve a cabo con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley.

Asimismo, la Policía Nacional enfatiza que no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos que rigen el accionar de sus miembros, y que continuará brindando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento total de los hechos.

La Policía Nacional reafirma que su misión es proteger y servir, actuando siempre bajo los principios de integridad, responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas.

