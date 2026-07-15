Policía Nacional arresta en flagrante delito a hombre acusado de herir a su expareja con arma blanca en Los Guaricanos, SDN

Santo Domingo Norte.– Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Norte arrestaron en flagrante delito a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a su expareja sentimental durante un hecho ocurrido en el sector Ponce, de Los Guaricanos.
El detenido es Emilio de la Rosa, de 41 años, quien presuntamente ocasionó múltiples heridas punzocortantes a la señora afectada.
De acuerdo con el informe preliminar, la intervención policial se produjo mientras una patrulla realizaba labores preventivas en la calle J. Torres del referido sector y observó la agresión en curso. Los agentes actuaron de inmediato, logrando detener al agresor y evitar que la situación continuara escalando.
La víctima recibió asistencia y fue trasladada para recibir atenciones médicas, mientras que el detenido quedó bajo custodia policial.
La Policía Nacional informó que Emilio de la Rosa será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.