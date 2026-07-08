Policía Nacional apresa a tres hombres y recupera mercancía valorada en más de un millón de pesos obtenida mediante estafa

-Caso fue esclarecido mediante labores de investigación y seguimiento desarrolladas por el DICRIM.
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, esclarecieron un caso de estafa mediante falsos comprobantes de transferencias bancarias, apresando a tres hombres y recuperando la mayor parte de la mercancía sustraída, valorada en más de RD$1 millón.
Los detenidos son Peterson Ambioris (a) “Piter”, de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva (a) “Junior”, de 28, y Davis Joansse Rojas (a) “El Peje”, de 39.
La investigación inició tras la denuncia del propietario de una tienda de importación en Villa María, quien entregó 21 sacos de ropa luego de recibir comprobantes falsos de depósitos por RD$666,420 y RD$413,400, los cuales fueron rechazados por corresponder a cheques sin fondos.
Mediante el análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia, los agentes identificaron y capturaron a los implicados, quienes confesaron haber vendido la mercancía en un establecimiento comercial de Nagua.
En seguimiento al caso, la Policía recuperó de manera voluntaria 343 paquetes de ropa en dicho establecimiento. Asimismo, las investigaciones permitieron identificar al presunto autor de la transferencia fraudulenta, por cuya localización continúan las diligencias.
Los detenidos y las evidencias recuperadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.