Policía informa se entrega “El Burro”, presunto responsable de múltiples atracos en SDE

La Policía Nacional informó este martes que se entregó ayer un reconocido delincuente, quien era activamente buscado por la Policía Nacional por su presunta vinculación a varios asaltos registrados en distintos sectores del municipio.
Se trata de Alex Reyes Jiménez, alias “El Burro”, de 22 años, quien, según informes preliminares, es señalado como supuesto responsable de múltiples hechos delictivos que habrían afectado a residentes de comunidades como Hainamosa, El Tamarindo y San Luis, entre otras zonas de Santo Domingo Este.
Los investigadores indicaron que “El Burro” se encontraba en la lista de búsqueda debido a denuncias relacionadas con atracos que mantenían en estado de preocupación a los comunitarios.
El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.