Policía desmantela puntos de venta de drogas, detiene a un hombre por robo y ocupa motocicletas en Los Guaricanos

Santo Domingo Norte.– Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional en Santo Domingo Norte, realizaron varios operativos simultáneos contra el microtráfico en sectores de Los Guaricanos, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ejército de República Dominicana (ERD).
Durante las intervenciones, fueron desmantelados varios puntos de venta de sustancias ilícitas, donde se ocuparon porciones de drogas, presumiblemente marihuana.
En una acción separada, los agentes ejecutaron la orden de arresto No. 530-24EMES-01708 contra un hombre identificado como Rainer Manuel González, acusado de robo y otros hechos delictivos, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Las acciones, desarrolladas en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta, permitieron además la detención de varias personas para fines de investigación, así como la retención de motocicletas por no contar con la documentación correspondiente.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad y el orden público en la zona.