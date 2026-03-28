Policía Cibernética arresta a seis personas por fraude electrónico, phishing y extorsión

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional informó sobre el arresto de seis personas implicadas en presuntos delitos tecnológicos, entre ellos fraude electrónico, acceso ilícito a sistemas, transferencias fraudulentas, phishing y extorsión a través de plataformas digitales.
Los operativos fueron realizados en distintas provincias del país, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las acciones de investigación y combate a los crímenes de alta tecnología.
Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Sayo Laurent, Wenmin Elis Mateo Céspedes, Keisy Celine Reyes Carbajal, Pascual Adriano Olivo Ventura, Starlyn La Paix Cordero y Luis Antonio Martínez Guzmán, quienes fueron arrestados mediante órdenes judiciales por presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las intervenciones estuvieron a cargo de miembros de los departamentos operativos de Informática Forense y Ciberpatrullaje de la Dirección de Área de Policía Cibernética, en las regiones Este y Norte del país, con apoyo de unidades especializadas y bajo la supervisión de oficiales superiores y representantes del Ministerio Público.
De acuerdo con los informes preliminares, varios de los imputados habrían recibido dinero proveniente de accesos ilícitos a cuentas bancarias, consumos no reconocidos, transferencias fraudulentas y maniobras de phishing ejecutadas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Las autoridades estiman que algunas de las operaciones ilícitas superan los RD$800,000.
Uno de los casos investigados está vinculado a una presunta extorsión cometida a través de WhatsApp, donde desconocidos amenazaban a una víctima con divulgar imágenes íntimas para exigir depósitos de dinero.
La Policía Nacional destacó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación tecnológica, con el objetivo de enfrentar las nuevas modalidades del crimen digital y proteger a la ciudadanía.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.