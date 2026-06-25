Policía capturan a “El Baboso”, reconocido antisocial acusado de robo en vivienda en Mao, provincia Valverde

Mao, Valverde, R.D.– Miembros de la Policía Nacional apresaron a un presunto delincuente identificado como Francisco Alberto González Peñalo, alias “El Baboso”, durante un operativo preventivo realizado en distintos sectores del municipio de Mao, provincia Valverde.
La detención fue ejecutada por agentes del Grupo de Acción Rápida en la calle Carlos Fermín, del sector Villa Olímpica, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento orientadas a la localización de personas vinculadas a hechos delictivos y otros ilícitos.
De acuerdo con el informe policial, González Peñalo fue identificado a partir de un video que circuló en redes sociales, en el que presuntamente aparece huyendo luego de ser sorprendido por comunitarios tras ingresar a una vivienda con fines de robo en esta ciudad.
Tras analizar el material audiovisual y desarrollar las investigaciones correspondientes, los agentes lograron ubicar y apresar al sospechoso para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
La Dirección Regional Noroeste exhortó a cualquier ciudadano que haya sido víctima de hechos presuntamente cometidos por el detenido a presentarse ante la Dirección Central de Investigación (DICRIM) o en la dotación policial más cercana para formalizar su denuncia.