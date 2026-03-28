Policía apresa a hombre en flagrante delito con presuntas drogas y dinero en Moca

Moca, provincia Espaillat. Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección de Investigación (DICRIM) de la Dirección Regional Espaillat, arrestaron a un hombre en flagrante delito durante un operativo realizado en este municipio, al ocupársele presuntas sustancias controladas y dinero en efectivo.
El detenido es Wagner Javier Romero, de 34 años, residente en la calle Corazón de Jesús, en el centro de la ciudad de Moca.
De acuerdo con el informe policial, Romero fue interceptado por los agentes mientras estos realizaban un amplio operativo en la zona. Al notar la presencia de las autoridades, el individuo intentó huir, sin lograr su objetivo, siendo arrestado de inmediato.
Durante el registro corporal, los agentes le ocuparon una cartera tipo mariconera, que contenía dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana; una porción de un polvo blanco, que se presume es cocaína; así como la suma de RD$350 en efectivo.
Tanto el detenido como las evidencias ocupadas se encuentran bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.