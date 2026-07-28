Poder Ejecutivo promulga mejoras al Código Penal

El presidente de la República dispuso además, la creación de una comisión de seguimiento y socialización para coordinar posibles futuras mejoras al Código, presidida por el doctor Milton Ray Guevara expresidente del Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, RD. – El Poder Ejecutivo, promulgó mediante Decreto No 507-26 de fecha 27 de julio de 2026, las mejoras incorporadas recientemente al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional.
Como parte de las acciones orientadas a garantizar la socialización del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión de seguimiento para discutir futuras mejoras del Código, quien además del doctor Milton Ray Guevara, la conforman la doctora Leyda Margarita Piña Medrano, el doctor Pedro Balbuena, el doctor Ricardo Rojas León, el doctor Julio César Castaños Guzmán, la doctora Luz Díaz, el doctor José Lorenzo Fermín, el doctor Eduardo Jorge Prats, el doctor Alejandro Moscoso Segarra y los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo pone a disposición del país un Código Penal fortalecido mediante el consenso democrático y un proceso de revisión institucional y técnico de los aspectos reformados, reafirmando su compromiso con la modernización del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, el respeto al debido proceso y la consolidación de instituciones cada vez más sólidas y transparentes.
El Código tipifica nuevos delitos adoptados para la realidad del siglo XXI.