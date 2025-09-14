Pobladores de las provincias del noroeste, valoran cercanía del Gobierno a través de Propeep

Compartela

Robert Polanco y Yenny Chaljub desarrollan desde el viernes una intensa agenda de trabajo que abarcaron los poblados: Río Limpio de Elías Piña; El Pino de Dajabón; Monción, Villa Los Almácigos de Santiago Rodríguez y Mao, Valverde

Mao, Valverde RD.- El director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep ) Robert Polanco, destacó este domingo que los habitantes de las provincias del noroeste valoraron positivamente la cercanía del gobierno a través de ésta y otras instituciones del Estado.

Al pronunciar las palabras centrales del acto de apertura de la jornada de Inclusión “Primero Tú”, en Mao Valverde, Robert Polanco destacó, asimismo, las inversiones realizadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, en las provincias y territorios que conforman la Línea Noroeste.

“Es impresionante recorrer esta región y constatar las obras que impulsa el presidente Abinader en educación, salud e infraestructura vial. Recuerdo que a finales de los años noventa, cuando viajaba desde Mao hacia Santiago Rodríguez, conocía de memoria los hoyos del trayecto; debía esquivarlos constantemente”, expuso Polanco.

En ese sentido, sostuvo que hoy ese camino se recorre recto, sin un solo bache, gracias a la preocupación del presidente Abinader por garantizar carreteras dignas y una comunicación vial eficiente entre las provincias noroestanas.

Agregó, que a los largo de estas últimas 72 horas en la zona, también han visto centros hospitalarios, escuelas, estancias infantiles, proyectos de generación eléctrica, y múltiples iniciativas que elevan la calidad de vida de la gente.

Testimonios de pobladores

“Hace años que no veía una jornada con tantos servicios juntos. Aquí encontré medicina, alimentos, y hasta comida cocinada. Es la primera vez que siento tan cerca al Gobierno en mi comunidad”, expresó Marielena Rodríguez, de 45 años de edad, quien acudió a la jornada servida en Mao.

“Le doy la gracia a Dios y al presidente Luis Abinader por pensar en nosotros y traer esta jornada aquí para nosotros los más necesitados”, en esos términos se expresó Antonio Estévez de 65 años de edad, al recibir su silla ruedas totalmente gratis.

Durante los últimos tres días, el director de Propeep, Robert Polanco; la subdirectora Yenny Chaljub; y el director de Planificación y Desarrollo, Cristian Castro, desarrollaron una intensa agenda de trabajo que abarcó los poblados: Río Limpio, Elías Piña; El Pino de Dajabón; Monción, Villa Los Almácigos de Santiago Rodríguez y Mao, Valverde, donde resultaron beneficiadas familias en condiciones vulnerables de estas demarcaciones .

Jornada “Primero Tú

Como parte de su acción integral, junto a más de 18 instituciones gubernamentales, fueron llevadas a cabo jornadas de inclusión “Primero Tú” en El Pino, provincia Dajabón; Villa Los Almacigos, provincia Santíago Rodríguez y en Mao, Valverde.

También, a través del programa “Cerca de Ti”, cientos de familias resultaron beneficiadas en el distrito municipal Río Limpio, provincia Elias Piña y en el municipio de Monción, Santiago Rodríguez.

Durante el desarrollo de estas jornadas, los asistentes recibieron de manera gratuita consultas médicas generales y odontológicas, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, raciones alimenticias crudas y cocinadas, además de inscripciones en programas sociales y cursos de capacitación técnica para fortalecer sus capacidades productivas.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de realizar procesos de afiliación y entrega de carnets del Seguro Nacional de Salud (Senasa), de igual forma, la entrega de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad, atención integral a adultos mayores, exámenes de la vista, entrega de lentes correctivos, canastillas, charlas de orientación prenatal, y suplementos protéicos para embarazadas, entre otros servicios.

Paseos de los Colores

Propeep también llenó de colorido a San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, tras una significativa intervención de arte público, a través de Dominicana Cultural y Creativa.

En ese orden, fue llevada a cabo una intervención con arte público de 700 metros cudrados, en el centro educativo José María Serra, murales que se expandieron con unos 300 metros cuadrados hasta el parque, obras que en su conjunta resaltan la memoria educativa de la provincia, además, honra a figuras históricas como José María Serra, Santiago Rodríguez, los Padres de la Patria y María Concepción Bona, además de resaltar la riqueza natural de la región con la representación de su flora, fauna y ríos.

En tanto que, en el municipio de Mao, Valverde, se entregaron tres Paseo de los Colores con una extensión de 630 metros cuadrados, ubicados: en la escuela Inicial Primaria Sibila; otro en el polideportivo Bajo Techo Mao 97; y el tercero en la parte frontal del Palacio Municipal de esta localidad.

También, a través del colorido que brindan los Paseos de los Colores, se rindió homenaje al “poeta de Mao”, nativo de esta provincia, Juan de Jesus Reyes.

Todas estas obras destacan la historia, gestas patrióticas, naturaleza, tradiciones y costumbres, producción agrícola y pecuaria, entre otras características que simboliza la vida del pueblo de los “bellos atardeceres”.

La intervenciones artísticas estuvo coordinada por Lino Manuel Garcia, del departamento Dominicana Cultural y Creativa, y plasmada por un equipo de artistas plásticos de Propeep.

Durante las diferentes actividades, Robert Polanco, estuvo acompañado de la subdirectora, Yenny Chaljub; la gobernadora Martha Collado; el Senador Odalis Rodríguez; el alcalde Joendy Jiménez y los diputados Rubén Darío Peñaló, Ángela Rodriguez y José Valenzuela, entre otros.

