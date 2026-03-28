PN establece que dos personas encontradas sin vida en Jarabacoa son presuntos integrantes de estructura criminal vinculada a homicidio y narcotráfico

-Son señalados como responsable de dejar sin vida a una mujer en Santiago.
La Policía Nacional informó que los dos hombres encontrados sin vida en unos matorrales de la carretera Federico Basilis, en el municipio de Jarabacoa, están vinculados, junto a otros prófugos, a la muerte de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los cuerpos han sido identificados hasta el momento como Natanael Peña alias “El Cha” y el apodado “La Rata”, quienes presentan impactos de bala.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los antes mencionados mantenían una disputa con la hoy occisa Margarita Díaz García, alias “La China, ultimada en La Yagüita de Pastor, sector Bella Vista, ya que junto a su concubino Roberto Hans Sánchez Tejada alias “El Flaco” se dedicaban a la venta y distribución de sustancias controladas y mantenían una discusión territorial con sus agresores.
La Policía Nacional establece que, a través de la Dirección de la Policía Científica, las evidencias balisticas
recolectadas durante el procesamiento de la escena del hallazgo en el sector Bella Vista, al ser analizadas coinciden en todas sus caracteristicas con las evidencias balísticas levantadas durante el procesamiento del lugar del hecho del doble homicidio ocurrido en el sector La Virgen, en Jarabacoa.
La institución del orden explicó que la identificación de los fallecidos fue posible mediante labores de investigación, análisis de cámaras de seguridad próximo a la escena del crimen y cruces de información realizados por agentes de la Dirección de Investigación (DICRIM) de las ciudades de la Vega y Santiago.
Como parte del proceso investigativo del ataque armado en Santiago, las autoridades identificaron mediante imágenes y video, próximo a la escena criminal, la jeepeta marca Honda, modelo CR-V, de color rojo vino, placa No. G-763855, propiedad de un Rent Car y alquilada por el nombrado Ruddy Manuel Moran Almonte (La Pólvora), reconocido delincuente dedicado a la venta y distrubucion de drogas narcoticas y otras actividades criminales.
Gracias a estos datos, durante los operativos desplegados en el municipio de Jarabacoa fue ocupada la jeepeta utlizada por el grupo criminal conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años, quien manifestó en el proceso de entrevista realizado por los investigadores y el Ministerio Público, que el prófugo Ruddy Manuel alias La Pólvora, la había mandado a dejar el vehiculo abandonado.
Refiere la detenida que ellos se encontraban hospedados en una villa ubicada en el sector el Pedregal, del mismo municipio de Jarabacoa, lugar donde condujo a las unidades élites y de investigación y al llegar los reconocidos delincuentes emprendieron la huida por zona boscosa del Rio Baiguate, portando armas de fuego de diferentes calibres, siendo en esa circuntacias que perdió la vida Miguel Marine Rodríguez alias La Cabra, ocupándosele una pistola calibre 9mm., que al ser analizada esta siendo vinculada por análisis balístico que fue utilizada en la escana donde resultó muerta Margarita Díaz, alias “La China“ y el doble homicidio de Natanael Peña alias “El Cha” y el apodado “La Rata”, junto a otras armas de fuego.
El proceso de entrevista de Erika Martínez Peralta, establece que el hoy occiso Miguel Ángel Marine alias La Cabra, mantenía vinculos con los prófugos de la justicia.
Mediante información obtenida a través del Rent Car, referente a la jeepeta marca Honda, modelo CR-V, rojo vino, placa G-763855, se pudo dar seguimiento a la misma y detectar que realizó una parada en el sector La Virgen de Jarabacoa, a las 04:15 de la madrugada del 20/05/2026, información considerada importante por los investigadores, ya que en ese mismo lugar fueron levantados los cuerpos sin vida de los reconocidos antisociales.
Los occisos formaban parte de un grupo integrado por los prófugos Ruddy Manuel Moran Almonte (a) La Pólvora, identificado como el cabecilla de la banda; Michael Rodríguez Santos (El Viajante y/o El Deportao); Marinito y/o Niquelado y/o Chencho y/o Papi Jordan; Carlos Alberto (a) Gatillo, y el apodado El Gánster y/o La Maldad.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y los organismos correspondientes, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de otros implicados.