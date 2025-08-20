Pleno del Senado remite a Comisión Especial proyecto de ley orgánica que modifica el Código de Trabajo

Compartela

Santo Domingo. – El Senado de la República reenvió a Comisión Especial el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, para su estudio y análisis.

En la primera sesión ordinaria de la segunda legislatura, la Cámara Alta acordó remitir la pieza a la misma comisión que tenía a su cargo el estudio y ponderación. La misma estará presidida por el senador por la provincia La Altagracia, Rafael Duluc, y la conforman, además, los senadores Pedro Catraín, Antonio Taveras Guzmán, Santiago Zorrilla, María Mercedes Ortiz, Omar Fernández, Cristóbal Venerado, Eduard Alexis Espiritusanto, y Antonio Marte.



El Pleno de senadores aprobó en única lectura la resolución que solicita el traslado del Pleno a la provincia San Pedro de Macorís, el próximo martes 10 de septiembre del año en curso, en conmemoración del 143 aniversario de su elevación a provincia, a solicitud de la senadora Aracelis Villanueva.



En primera lectura, fue introducido y aprobado el proyecto de ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados, propuesta de los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

La pieza busca fomentar el empleo de fuentes alternas de energía, promover el ahorro y la eficacia energética y establecer los criterios para el uso de energía renovable en edificios públicos y privados de nueva construcción o remodelados.



Los legisladores sancionaron positivamente los proyectos de ley que declara las provincias La Romana y Hato Mayor como provincias Ecoturísticas.



También, se conoció en primera lectura el proyecto de ley que eleva el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio de Higüey, provincia La Altagracia a la categoría de municipio, autoría del senador Rafael Barón Duluc.



Fue aprobado el proyecto de ley que regula el Turismo Náutico de Recreo, propuesta de los senadores Alexis Victoria Yeb y Ginnette Bournigal de Jiménez



La pieza aprobada en primera lectura, tiene el objetivo de promover el turismo náutico a través de la reglamentación de la navegación en embarcaciones y artefactos náuticos, que, con fin recreativo, particular, comercial y deportivo se realiza en aguas de jurisdicción nacional. Incluye también los aspectos relativos a la matriculación, construcción y reparación de las embarcaciones, así como el fomento e incentivos conexos a esta actividad.

RESOLUCIONES

El Pleno del Senado aprobó varias iniciativas en única lectura, como son, la resolución que otorga un pergamino de reconocimiento al doctor José García Ramírez por su destacada ejemplar y extraordinaria trayectoria profesional, académica y en el servicio público, así como por sus invaluables aportes al fortalecimiento y desarrollo del sistema de salud de la República Dominicana, presentada por la doctora Lía Ynocencia Díaz de Díaz; además, otra la resolución de condolencias al pueblo colombiano por el fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a solicitud de la senadora María Mercedes Ortiz.



También fue aprobada la resolución que reconoce al doctor Ylario Marcos Reyes Pérez por su destacada y ejemplar trayectoria profesional en el campo de la medicina, especialmente en las áreas de ginecología y obstetricia, y por su invaluable contribución a la formación de nuevas generaciones de médicos.

La pieza es de la autoría de los senadores Lía Ynocencia Díaz de Díaz, Daniel Enrique Rivera Reyes, Odalis Rafael Rodríguez, Dagoberto Rodríguez Adames y Moisés Ayala Pérez.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, solicitó guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de Julio Tejeda, líder empresarial de Cotuí; así como del reconocido médico pediatra, Felín Félix Pérez, y por el fallecimiento del dirigente sindical Pablo Castillo.



El pleno fue convocado a sesionar el próximo miércoles 27 de los corrientes a las 2:00 pm.

Escrita Por