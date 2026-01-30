Periodista Wilson Pérez destaca liderazgo del comandante de la Armada tras exitoso cierre de ejercicios Dunas 2026

Santo Domingo.– El periodista Wilson Pérez valoró de manera positiva el desempeño y liderazgo del comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, tras la clausura de los ejercicios Dunas 2026, celebrados con alto nivel organizativo y operativo.
Pérez, quien estuvo presente durante el acto de cierre, resaltó la calidad de los ejercicios realizados, destacando la diversidad de las maniobras, el nivel de preparación de las tropas y la impecable atención ofrecida a los invitados y participantes.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicador fue el enfoque de igualdad evidenciado durante la jornada, al señalar que el almuerzo servido a los oficiales fue el mismo ofrecido a los alistados, lo que —a su juicio— refleja un claro mensaje de unidad, liderazgo inclusivo y cohesión institucional dentro de la Armada.
“El trato igualitario demuestra el don de mando y la visión de que todos somos uno dentro de la institución”, expresó Pérez, al tiempo que felicitó al alto mando naval por la organización del evento.
El periodista también destacó la trayectoria y experiencia del vicealmirante Crisóstomo Martínez, señalando que su gestión proyecta sabiduría, disciplina y una clara intención de dejar una huella institucional sólida, fortaleciendo la Armada con una visión moderna y estratégica.
Asimismo, reconoció el trabajo previo del vicealmirante Morillo, valorando su aporte durante su gestión, aunque subrayó que el actual incumbente ha comenzado a imprimir su propio sello con una impronta basada en la cercanía, la escucha activa y el trabajo en equipo.
Pérez consideró que estas acciones se alinean con la visión del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, orientada a continuar fortaleciendo las Fuerzas Armadas, elevar sus niveles de profesionalización y consolidar una estructura institucional más robusta para las futuras generaciones.
Finalmente, el periodista reiteró que la Armada de República Dominicana representa una institución honorable, destacando la destreza, capacidad y preparación evidenciadas durante los ejercicios Dunas 2026.
“Felicidades al vicealmirante Crisóstomo Martínez, a su Estado Mayor y a todos los miembros de la Armada por el nivel demostrado. Sin duda, están dejando en alto el nombre de la institución”, concluyó.