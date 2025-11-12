Compartela

El comunicador dedicó el galardón a su familia y al Grupo de Medios Panorama

Santo Domingo, R.D.-El periodista y analista internacional, Vargavila Riverón fue galardonado como “Mejor Comentarista de Opinión” en el premio Glamour Music Awards, durante la gala celebrada anoche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en Santo Domingo.

Al recibir el premio de manos de los también periodistas Alfredo de la Cruz y Obniel Ramírez, presentadores de la categoría “Mejor Comentarista de Opinión”, Riverón agradeció a Dios, a los organizadores del Glamour Music Awards, a su familia y al Grupo de Medios Panorama y a su CEO, Miguel Medina por acogerlo como un talento de esa plataforma de comunicación.

“Me siento muy orgullo de venir de Dajabón, donde comienza la República Dominicana. Quiero agradecer a Dios, a los Glamour Music Awards por este galardón porque están reconociendo el talento en todas su manifestaciones, la música, el arte, la comunicación, el empresariado, la política; quiero dedicar este premio de manera muy especial para mi querida y amada esposa Kemberlle Medina de Riverón, para mis dos hermosos hijos, también a mi plataforma, el Grupo de Medios Panorama y su presidente Miguel Medina que me abrió las puertas, me siento muy feliz”, expresó el panelista del programa “Libremente”.

El comunicador compitió en el renglón “Mejor Comentarista de Opinión” con los periodistas Julio Martínez Pozo, José Laluz, Manuel Cruz, Julissa Morel y Jaime Rincón.

Así mismo, Vargavila Riverón quién se destaca por ser un acucioso y aguerrido investigador de los asuntos geopolíticos, principalmente dominico-haitianos, y todo lo que ocurre en la frontera entre ambos países, exhortó a los periodistas de la presente y futura generación a ejercer la profesión con disciplina, ética, constancia y persistencia, para alcanzar sus metas y aportar un legado positivo a la sociedad.

