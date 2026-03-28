Pensionados del IDSS Solicitan al Presidente Abinader Aumento de pension minima a RD$20,000 y reajuste salarial escalonado

Aumento de las Pensiones.
Santo Domingo RD, –El Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empleados Pensionados del IDSS (ANEPIDSS-CNUS) depósito formalmente éste miércoles una solicitud al Presidente de la República, Luis Abinader, en la que proponen un reajuste urgente en los montos de las pensiones del sector público.
Los representantes de los pensionados, encabezados por Alejandro Figuereo Cuello, Presidente de la entidad y Omar De Los Santos, Secretario General, señalaron que la inflación actual ha vuelto “insostenible” la supervivencia de miles de adultos mayores que solo perciben la pensión mínima de RD$ 10,000.00.
“Reconocemos que el presidente unificó la pensión mínima en el pasado, pero esa cifra ha sido devorada por el costo de la canasta familiar del Quintil 1, que ya supera los RD$ 28,400.00 mensuales”, expresaron los dirigentes durante la entrega del documento en el Palacio Nacional.
La Propuesta de ANEPIDSS-CNUS incluye:
1- Aumento de la pensión mínima de RD$ 10,000.00 a un piso de RD$ 20,000.00 2- Reajuste del 20% para quienes devengan entre RD$20,001.00 a RD$ 40,000.00 3- Reajuste del 10% para pensiones superiores a los RD$ 40,001.00$.
La Asociación enfatizó que este Aumento beneficiaria a cerca de 177,000 dominicanos del Sistema de reparto que hoy enfrentan dificultades extremas para costear medicamentos y alimentos básicos debido a las condiciones económicas globales.
“Le pedimos al Presidente Abinader que se case con la gloria y haga justicia con ésta clase pasiva que entregó su vida al servicio del país” concluyó el comunicado.
Alejandro Figuereo Cuello
Presidente
Omar De Los Santos S. Secretario General