Pedernales, R.D. – La República Dominicana marca un nuevo hito en el desarrollo del turismo de cruceros con la llegada simultánea de dos embarcaciones al Puerto de Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, un hecho sin precedentes que consolida el despegue definitivo del sur profundo como nuevo polo turístico del país.

Este acontecimiento histórico es fruto de la visión transformadora del presidente Luis Abinader, quien apostó a convertir a Pedernales y a toda la región Enriquillo en un eje estratégico de desarrollo turístico, económico y social, integrándolo por primera vez de manera sostenida a la industria de cruceros.

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) ha desempeñado un rol clave en la planificación, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura portuaria de Cabo Rojo, garantizando los más altos estándares operativos, técnicos y de seguridad para recibir embarcaciones de clase mundial.

El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, destacó que este logro representa mucho más que la llegada de barcos:

“Hoy Pedernales entra formalmente al mapa mundial del turismo de cruceros. Recibir dos cruceros al mismo tiempo no es casualidad: es el resultado de una política clara del presidente Luis Abinader, de una planificación responsable desde APORDOM y del trabajo coordinado de todo un Gobierno que cree en el desarrollo del sur”, expresó.

Rodríguez señaló que este avance impacta de manera directa la economía local, dinamizando el comercio, el transporte, las excursiones, la gastronomía y los servicios, generando empleos y nuevas oportunidades para cientos de familias de Pedernales y comunidades cercanas.

“Cabo Rojo es la puerta de entrada al futuro de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Desde APORDOM seguiremos trabajando para que este puerto se consolide como un destino competitivo, sostenible y generador de bienestar para su gente”, agregó.

La llegada simultánea de cruceros fortalece la proyección internacional del destino y confirma que Pedernales dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible de desarrollo, con una visión de largo plazo enfocada en la sostenibilidad, la inversión y la inclusión social.

Con este nuevo hito, el Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader y con la ejecución técnica de APORDOM, ratifica su compromiso de llevar progreso donde antes hubo olvido, abriendo un nuevo capítulo de oportunidades para el sur del país.

