Patrullas del Ejército interceptan a 48 migrantes indocumentados en intervenciones realizadas en San Juan y Elías Piña

Los extranjeros intentaban evadir los controles militares utilizando fincas, trillos y zonas boscosas próximas a la frontera para ingresar y desplazarse por el territorio nacional.
San Juan y Elías Piña, R.D. – Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a cuarenta y ocho (48) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular durante tres operativos de interdicción realizados en diferentes comunidades de las provincias San Juan y Elías Piña.
En una primera intervención, una patrulla desplegada desde la Fortaleza General Pedro Florentino interceptó a veintiún (21) nacionales haitianos en la comunidad Los Jovillos, sección Pan de Azúcar, municipio de Las Matas de Farfán.
El grupo estaba integrado por once (11) hombres, nueve (09) mujeres y un (01) menor de edad, quienes se desplazaban por fincas y potreros con la intención de evadir las patrullas y los puestos de control militar establecidos en la zona.
En otro operativo, realizado por miembros del Destacamento General Antonio Duvergé, en la provincia Elías Piña, fueron detenidos otros quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular cuando intentaban ingresar al territorio dominicano a través de un trillo próximo a la Pirámide 178.
Asimismo, miembros del Destacamento ERD de Bánica interceptaron a otros doce (12) nacionales haitianos, todos masculinos y en condición migratoria irregular, cuando se desplazaban a campo traviesa por el paraje Rincón Grande, próximo al río Tocino, en el municipio de Bánica.
De acuerdo con las informaciones obtenidas, los extranjeros habían ingresado al territorio dominicano a través del río Artibonito, por el tramo denominado Tierrita Colorada, al pie del cerro San Francisco de Asís, y se dirigían hacia la comunidad de Sabana Mula, en el municipio de Las Matas de Farfán.
Los cuarenta y ocho (48) extranjeros fueron trasladados a las dotaciones militares correspondientes, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.
El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, como parte de las acciones dirigidas a prevenir la migración irregular, combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad nacional.