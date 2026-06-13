País Posible asume la Vicepresidencia Regional del Caribe de COPPPAL; reafirma su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres

Ciudad de México, DF.–Durante la XLIII Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), la secretaría Nacional de Asuntos de la Mujer del partido País Posible Maxy Manzueta fue designada Vicepresidenta Regional del Caribe de COPPPAL Mujeres, una distinción que reconoce su trayectoria en la promoción de la igualdad de género, la participación política femenina y la defensa de los derechos humanos de las mujeres en República Dominicana.
Desde esta nueva responsabilidad dentro de la COPPPAL mujeres, Manzueta aseguró que impulsará una agenda regional orientada a fortalecer la democracia paritaria, ampliar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y promover acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
La ahora Vicepresidenta Regional, indicó que recibe este nombramiento con profundo agradecimiento y un firme sentido de responsabilidad.
«Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando por una región donde las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, participen en igualdad de condiciones en la vida política y vivan libres de violencia. Esta designación no es un logro individual; representa el esfuerzo colectivo de muchas mujeres que han dedicado su vida a abrir caminos para las nuevas generaciones”, destacó Manzueta
Agregó que entre sus principales prioridades estará promover la paridad política, fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres, impulsar iniciativas para la eliminación de la violencia de género y consolidar el Observatorio de Mujeres Violentadas y Desaparecidas como una herramienta regional para generar información, promover políticas públicas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir la violencia, combatir la impunidad y proteger la vida de las mujeres.
Asimismo, destacó que el Caribe enfrenta importantes desafíos en materia de igualdad y seguridad para las mujeres, por lo que considera indispensable fortalecer la cooperación entre gobiernos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para avanzar hacia sociedades más inclusivas y con mayores oportunidades para todas.
Maxy Manzueta también agradeció el respaldo recibido del Partido País Posible y de su presidente, Milton Morrison, a quienes reconoció por impulsar una visión política que promueve el liderazgo femenino y la participación activa de las mujeres en la construcción de una democracia más representativa.
«Agradezco al Partido País Posible y a su presidente, Milton Morrison, por la confianza, el apoyo y por creer en el liderazgo de las mujeres como un pilar esencial para transformar nuestras sociedades.
Continuaremos trabajando con determinación para que cada vez más mujeres ocupen los espacios donde se toman las decisiones que impactan la vida de nuestros pueblos.» Afirmó .
Con esta designación, Maxy Manzueta fortalece su liderazgo en el ámbito regional y se suma al esfuerzo de COPPPAL Mujeres para consolidar una agenda latinoamericana y caribeña basada en la igualdad sustantiva, la justicia social, la participación política de las mujeres y la defensa de sus derechos.
Sobre COPPPAL Mujeres
COPPPAL Mujeres es el organismo especializado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe encargado de promover la igualdad de género, la democracia paritaria y el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en la región.