Organismos de control interno asumen investigación sobre incidente con motociclista ocurrido en Santiago

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que los organismos de control interno de la institución asumieron las investigaciones relacionadas con el incidente ocurrido hoy en Santiago, en el que un motorista resultó herido en el pie derecho tras agredir por la espalda a un agente de la entidad.
De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo mientras el miembro de la DIGESETT se encontraba en el ejercicio de sus funciones, realizando labores de regulación y fiscalización del tránsito, en momento que se observa en un video el motorista en vía contraria y golpea al agente por la espalda.
La institución explicó que los organismos competentes desarrollan las indagatorias correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente y determinar las responsabilidades de lugar, conforme a los procedimientos establecidos.
La DIGESETT reiteró su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y la seguridad vial, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y la autoridad.