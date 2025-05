Operadora Hotelera Dominicana “OPHDOM” evoluciona hacia “Nexum Hospitality”.

Compartela

Gabriel Salom Ferrer, Partner & CEO de la compañía, dice que se busca fortalecer su enfoque en la creación de un ecosistema conectado dentro del sector hotelero.

SANTO DOMINGO. -La empresa Operadora Hotelera Dominicana “OPHDOM”, líder en soluciones para la industria de la hospitalidad en República Dominicana, anuncia su transformación y cambio de nombre a “Nexum Hospitality”.

El anuncio lo hizo Gabriel Salom Ferrer, Partner & CEO de la compañía, quien informó que esta evolución estratégica refleja el compromiso continuo de la compañía con la innovación, la conexión y la entrega de soluciones integrales que impulsan el éxito de sus socios en la industria turística.

«Ahora, bajo el nombre de Nexum Hospitality, la empresa busca fortalecer su enfoque en la creación de un ecosistema conectado dentro del sector hotelero», indicó el empresario.

Manifestó que ese cambio de nombre a “Nexum Hospitality” marca un nuevo capítulo en nuestra historia.

El nombre «Nexum,» derivado del latín y que significa «conexión» o «vínculo,» encapsula la visión de la compañía de facilitar la colaboración, la eficiencia y el crecimiento para sus clientes propietarios de hoteles, marcas internacionales, Agentes de Viajes y TTOO, huéspedes y colaboradores a través de soluciones tecnológicas y un servicio excepcional, subrayó.

«Si bien estamos orgullosos de lo que hemos logrado como OPHDOM, creemos que “Nexum Hospitality” representa mejor nuestra visión de ser un verdadero conector entre todos los actores de la industria. Nos enfocamos en construir puentes entre la tecnología, los servicios, las personas y las necesidades de nuestros clientes para crear un futuro más próspero para todos», dijo el empresario turístico.

En la actualidad “Nexum Hospitality” se encuentra operando, entre otros hoteles, el Super 8 by Wyndham Manzanillo, el Wyndham Garden El Morro Montecristi, el Gran Hotel Europa Santo Domingo, Trademark Collection by Wyndham, The Palm Bay Club Nagua, Prado Suites Las Terrenas, en Las Terrenas, Samaná.

Además, tiene previstas próximas aperturas en La Quinta byWyndham San Francisco de Macorís, Wyndham Grand Everest Piantini, Registry Collection Jarabacoa by Wyndham y otras propiedades tanto en República Dominicana como en Centroamérica y en Europa.

En su nueva página web podrán encontrar toda la información acerca de esta nuevo enfoque y visión de la compañía, así como de las propiedades que se operan en la actualidad y nuevos proyectos. www.nexumh.com

