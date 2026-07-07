Onesvie conmemora 25 años fortaleciendo su capacidad técnica y reafirmando su compromiso con la vida

Santo Domingo. – En el marco de la conmemoración de su 25 aniversario, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), reafirma su compromiso con el fortalecimiento técnico, la prevención y la reducción de vulnerabilidades estructurales, consolidando su misión de contribuir en tener una República Dominicana, resiliente y más segura.
Durante la celebración de la Santa Eucaristía conmemorativa, realizada en la Catedral Primada de América, el director general de Onesvie el Ing. Leonardo De Jesús Reyes Madera, destacó que estos 25 años representan una trayectoria marcada por el compromiso con el respeto a la vida y la firme misión de proteger a las personas a través de la prevención y el fortalecimiento de la seguridad estructural, de las edificaciones infraestructurales y líneas vitales existentes.
Asimismo, expresó su agradecimiento a cada colaborador a las instituciones y organismos internacionales, reconociendo su entrega, esfuerzo y vocación de servicio como piezas fundamentales en el crecimiento y fortalecimiento de la institución que dirige durante estos años.
“Cada avance alcanzado ha sido posible gracias al trabajo comprometido de hombres y mujeres que han asumido esta misión con evaluación y sentido humano. Hoy renovamos nuestro compromiso de seguir protegiendo vidas, fortaleciendo la resiliencia y promoviendo la prevención como una responsabilidad compartida de toda la sociedad”, expresó.
Durante estos 25 años, la institución ha mantenido una labor constante enfocada en la evaluación técnica de edificaciones e infraestructuras esenciales, la identificación de vulnerabilidades y la promoción de acciones preventivas orientadas a fortalecer la seguridad estructural y reducir el impacto de eventos sísmicos.
Como parte de este compromiso, se han desarrollado evaluaciones visuales rápidas y estudios especializados en hospitales, centros educativos, puentes, iglesias y edificaciones públicas y privadas, aportando información técnica clave para la toma de decisiones.
Su crecimiento institucional ha estado marcado por el fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas, la expansión y consolidación de cuatro delegaciones regionales, así como la puesta en funcionamiento del Laboratorio de Estructuras, incorporando tecnología especializada para robustecer los procesos de análisis, evaluación y diagnóstico de infraestructuras.
En materia de formación, la institución ha impulsado importantes avances a través del Banco de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED) y el Diplomado de Evaluación de Edificaciones, que hoy supera los 900 egresados, fortaleciendo la preparación técnica y la capacidad de evaluación Pre y Post evento de la seguridad de las estructural.
Como parte de su visión preventiva, Onesvie ha llevado el conocimiento a comunidades e instituciones mediante iniciativas como “Voces que Previenen”, un programa formativo orientado a fomentar la educación preventiva, fortalecer la conciencia ciudadana y promover la preparación como herramienta clave para la prevención de la vida.
Asimismo, la institución ha promovido la articulación interinstitucional a través de la Mesa Sísmica Nacional, consolidando espacios de coordinación técnica y cooperación para fortalecer la gestión integral del riesgo y avanzar hacia una cultura preventiva más sólida en la República Dominicana.
Bajo el lema “25 años reduciendo la vulnerabilidad para construir resiliencia”, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), reafirma su compromiso de continuar aportando conocimiento, trabajo y prevención al servicio del país, promoviendo la preparación y el respeto por la vida como pilares fundamentales para la construcción de una nación más segura y resiliente.