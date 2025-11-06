OMSA realiza 5to Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto para fortalecer la conciencia entre sus colaboradores

Compartela

Santo Domingo. – Con el objetivo de capacitar a sus colaboradores para responder de manera adecuada ante la ocurrencia de un sismo, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) realizó este miércoles 5 de noviembre su 5to simulacro de evacuación por terremoto.

A través de esta actividad, la institución se unió al grupo de organizaciones públicas y privadas que, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), formaron parte del quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2025, dirigido a consolidar la preparación de la población ante un sismo.

Tras concluir el simulacro, que tuvo como punto de partida la sede de la empresa pública, su titular, el ingeniero Onéximo González, vicepresidente ejecutivo, calificó la jornada como exitosa y agradeció el entusiasmo de los colaboradores al practicar su ruta de evacuación.

“La inducción responde al interés del presidente Luis Abinader de proteger los recursos humanos que laboran en las diferentes instituciones del Estado frente a un fenómeno de esta naturaleza”, expresó González.

El jefe de Gabinete de la OMSA, ingeniero Pascual Dipré, destacó el orden y la disciplina mostrados por los encargados del proceso, quienes lograron evacuar al personal y a los civiles presentes hacia los puntos de encuentro para salvaguardar sus vidas.

“En un promedio de cinco minutos, salieron en orden todos los miembros de la entidad, lo que significa que la institución está preparada para un evento de esta categoría”, afirmó Dipré.

La acción, que pone en práctica el Plan de Contingencia de Terremotos, contó con la participación de todos los colaboradores de la OMSA, quienes, al escuchar el sonido de alarmas y silbatos, activaron las medidas de seguridad y procedieron a evacuar el edificio siguiendo los lineamientos establecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entidad encargada de dirigir este ejercicio cada año.

El fingido sismo se registró a las 10:00 de la mañana. Este 5to simulacro da continuidad a una serie de ejercicios similares realizados en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Además, estuvieron presentes la directora de Recursos Humanos, Greidy Román; la gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo, Purísima De León; el director de Operaciones, José Orestes; el gerente de Monitoreo, Marcos Sánchez; el gerente de Control y Despacho, Ramón Vizcaíno, y el subdirector, Bernardo del Carmen Alcántara.

