OMSA confirma incendio de autobús en el Distrito Nacional; no hay personas heridas

Santo Domingo.- La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) confirma que este martes 18 de noviembre, alrededor de las 6:30 de la mañana, una de sus unidades se incendió en la avenida Albert Thomas esquina Manuela Díez, sector María Auxiliadora, Distrito Nacional.

El vehículo transportaba empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al detectar la salida de humo, el chofer detuvo de inmediato el autobús y ordenó la evacuación total, logrando que todos los pasajeros y el conductor abandonaran la unidad sin sufrir daño alguno.

Minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y extinguieron el incendio en corto tiempo.

Mediante un comunicado oficial, la OMSA lamentó el incidente y anunció que se encuentra a la espera del informe técnico del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, confirmó que ya se inició una investigación interna para determinar las causas del fallo mecánico y revisar los protocolos de mantenimiento de la flota.

