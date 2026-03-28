OMSA anuncia cambio de horario por asueto de Semana Santa 2026

Santo Domingo.- La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) anunció que durante el asueto de la Semana Santa 2026 sus unidades estarán laborando, pero con horario especial a partir del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, con la finalidad de brindarle servicio de transporte a la población que se quede en la ciudad.
Los cambios en el horario de servicio serán a partir del jueves 02 de abril. Ese día, los autobuses de la entidad estarán laborando de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
El Viernes y el Sábado Santo, el 03 y el 04 de abril, los autobuses circularán será de 7:00 de la mañana a 09:00 de la noche, y el Domingo de Resurrección, el 05 del mismo mes, los autobuses de la institución circularán de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Será a partir del lunes 06 de abril que la entidad de servicio de transporte público retomará el horario de circulación regular, de 5:40 de la mañana a 11 de la noche, según la nota de prensa institucional.
Además, como de costumbre, la institución de servicios de transporte público dispondrá de varios autobuses para transportar a los civiles, agentes policiales y militares que trabajarán en el plan operativo «Conciencia por la Vida Semana Santa 2026», en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el feriado de la llamada
semana mayor.
En el comunicado de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Onéximo González, exhorta a los ciudadanos a ser prudentes; evitar consumir alcohol mientras conducen, y respetar las leyes de tránsito para/ evitar incidentes durante estos dias.