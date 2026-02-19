Omar Fernández cuestiona nueva deuda por US$2,750 millones, mientras hay US$3,700 millones de préstamos anteriores sin ejecutar

Compartela

Propone agresivo plan de infraestructura utilizando recursos que están guardados para dinamizar la economía

Santo Domingo, RD.— El senador de la República por el Distrito Nacional, Omar Fernández, alertó este miércoles que el Gobierno dominicano colocó US$2,750 millones en bonos soberanos aún cuando existen en cuentas públicas más de US$3,700 millones en financiamientos anteriores que permanecen sin ejecutar.

Fernández sostuvo que el problema no radica en que el Estado tome préstamos, sino en el uso que se les da a esos recursos.

“El problema no es pedir prestado; el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar; genera facturas”, expresó.

Indicó que, al sumar ambas cifras, el país ronda los US$6,500 millones en recursos tomados sin un impacto visible en infraestructura, servicios públicos o dinamización económica, lo que equivale a cerca de US$600 por cada dominicano.

El legislador de la Fuerza del Pueblo afirmó que esta situación se refleja en el bajo crecimiento económico registrado, que ronda el 2.1 %, cifra que, a su juicio, se encuentra muy por debajo del potencial histórico de la República Dominicana.

“Si el dinero no llega a carreteras, drenaje, infraestructura eléctrica, zonas industriales, ni a inversión en conocimiento e innovación, entonces no es inversión: es costo”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que la falta de ejecución está frenando a la generación actual, no solo comprometiendo a las futuras.

Como alternativa, propuso iniciar un plan agresivo de inversión de capital que permita cerrar el rezago acumulado desde el año 2020 y frenar nuevas emisiones de deuda hasta que se utilicen los recursos ya disponibles.

“Cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso. Hoy tenemos la oportunidad de convertir ese dinero en desarrollo real para la gente”, concluyó.

