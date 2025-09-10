Obras Públicas anuncia apertura del paso a desnivel de la avenida Hípica totalmente renovado

Compartela

Santo Domingo Este.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de mañana jueves 11 de septiembre quedará abierto al tránsito vehicular el paso a desnivel de la avenida Hípica, luego de haber sido sometido a un proceso integral de renovación que devuelve seguridad y confianza a los miles de conductores que lo utilizan a diario.

La intervención consistió en una reconstrucción del puente con el objetivo de garantizar su durabilidad. La obra contempló la sustitución de la estructura que compone la rampa de salida y entrada desde Santo Domingo y hacia Boca Chica.

Se instaló un muro de contención para mayor seguridad, fueron mejorados los giros y se incluyó un carril de incorporación a la avenida Las Américas. Adicionalmente, se instalaron nuevas barandas de protección y remozamiento del entorno.

Este trabajo no solo responde a la solución de una situación puntual, sino que forma parte de un plan integral de construcción, reconstrucción y mantenimiento de puentes y carreteras en todo el país, destinado a elevar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.

El paso a desnivel de la avenida Hípica contribuirá de forma importante al descongestionamiento del tránsito en la zona y a mejorar la conectividad entre importantes sectores de Santo Domingo Este.

