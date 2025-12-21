Nuevo hotel La Quinta San Francisco de Macorís iniciará sus operaciones en junio.

Compartela

El empresario Edward De Valle II informa que el moderno hotel, el primero de una cadena internacional en el nordeste del país, marcará un antes y un después en la oferta hotelera de la provincia Duarte.

San Francisco de Macorís, 21 de diciembre. –El CEO del Grupo De Valle, Edward De Valle ll, anunció que a partir de junio comenzará a operar el hotel La Quinta by Wyndham de San Francisco de Macorís, lo que marcará un antes y un después en la oferta hotelera de la provincia Duarte.

El empresario dijo que se ha ido cumpliendo con el cronograma de construcción del moderno hotel de 92 habitaciones, con todas las comodidades y facilidades que requiere un huésped.

«El cronograma de construcción se ha ido cumpliendo al pie de la letra con todos los estándares internacionales de nuestra marca y en junio todo estará listo», manifestó De Valle II.

Afirmó que la Quinta by Wyndham San Francisco de Macorís eleva los estándares de hospitalidad y aportará al desarrollo económico y turístico de la región.

El empresario turístico expresó que el Grupo de Valle ha ido cumpliendo con cada una de sus alianzas estratégicas para fortalecer el turismo en República Dominicana en su visión 20-30, para aportar más de 4 mil habitaciones a la oferta hotelera de este país caribeño, en los próximos años.

De Valle II informó que el operador del moderno hotel La Quinta by Wyndham de San Francisco de Macorís será NEXUM, una compañía manejada por el señor Gabriel Salom Ferrer.

El «Condo Hotel La Quinta By Wyndham» es un proyecto de desarrollo inmobiliario ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, kilómetro 4, en San Francisco de Macorís, República Dominicana.

Con una construcción moderna de seis niveles y un sótano, el moderno hotel está diseñado para satisfacer la creciente demanda de hospedaje y servicios turísticos de alta calidad en la región.

La Quinta San Francisco de Macorís contará con amenidades de clase mundial pensadas para brindar experiencias inolvidables a sus huéspedes, que van desde piscina, Cigar Club, Lounge, exclusivo restaurante en Rooftop.

El hotel tiene, además, áreas de Co-working, gimnasio, zona lounge en la piscina, acceso a cancha de pádely a campo de golf.

