Niños rinden emotivo homenaje a la Policía Nacional con el proyecto “Policía que Salva a la Gente”

En un ambiente cargado de alegría, creatividad y esperanza, estudiantes del Centro Educativo Sagrario Ercilia Díaz presentaron el proyecto “Policía que Salva a la Gente”, una iniciativa pedagógica orientada a fortalecer valores ciudadanos y reconocer el papel de la Policía Nacional en la construcción de una sociedad más segura, solidaria y pacífica.
A través de exposiciones, dramatizaciones y mensajes inspiradores, los niños demostraron que la educación en valores desde temprana edad constituye una de las herramientas más poderosas para formar ciudadanos responsables, respetuosos y comprometidos con el bienestar colectivo. Con la sinceridad y espontaneidad que caracteriza a la niñez, transmitieron mensajes de paz, empatía, respeto y convivencia armoniosa, evidenciando que las grandes transformaciones sociales comienzan con pequeñas acciones y buenos ejemplos.
Durante la actividad, los estudiantes expresaron su admiración por la labor que realizan los miembros de la Policía Nacional, resaltando su compromiso de proteger vidas, preservar el orden y brindar asistencia a quienes más lo necesitan. Sus presentaciones reflejaron una visión cercana y humana de la institución, destacando el valor del servicio, la vocación y la entrega al pueblo dominicano.
Como parte del proyecto, los alumnos también realizaron un recorrido por la historia de la Policía Nacional, exponiendo su evolución institucional y los avances que han fortalecido su misión de servir y proteger a la ciudadanía.
La Policía Nacional, encabezada por su director general, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, expresó su satisfacción y agradecimiento por el contenido y el impacto de esta iniciativa educativa, valorando el esfuerzo de los docentes, padres y estudiantes por promover una cultura de respeto, civismo y confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
Se destaca que la presentación fue vista en primera fila por los generales Esteban Figuereo García, subdirector general policial; Ernesto Rodríguez García, Inspector General, y Martín M. Tapia Sánchez, director central de Prevención.
Asimismo, los pequeños estudiantes asistieron en compañía de la directora del plantel educativo, María Berroa, y de la maestra Estefany Del Carmen Jiménez Díaz.
La institución destacó que proyectos como este confirman la importancia de sembrar principios y valores en las nuevas generaciones, ya que una correcta formación durante la infancia contribuye significativamente a la construcción de una sociedad más consciente, responsable y comprometida con el bien común.
Con cada presentación, los niños no solo rindieron homenaje a la Policía Nacional, sino que también dejaron una valiosa lección: cuando la educación se fundamenta en valores y buenos ejemplos, se forman ciudadanos capaces de transformar positivamente sus comunidades y construir un mejor futuro para todos. Los pequeños estuvieron acompañados por sus padres y maestros.