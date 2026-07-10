Nilson Abreu expone en televisión querella por presunto fraude fiscal que involucra a Tecnodisa y varios de sus directivos

El abogado y comunicador analizó en el programa En Línea con el PRM un expediente judicial presentado por Kopos Elektro RD ante el Ministerio Público en contra de Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA), del grupo del empresario Juan Ramón Gómez Díaz.
Santo Domingo. El abogado y comunicador Nilson Abreu abordó la tarde de este lunes 14 de julio de 2026, durante su participación en el programa “En Línea con el PRM”, transmitido por Teleradio América, canal 20, una querella penal con constitución en actor civil mediante la cual la empresa Kopos Elektro RD, S.R.L. denuncia un presunto esquema de fraude fiscal basado en el uso de facturas que, según la querellante, nunca fueron emitidas por esa sociedad comercial.
Durante su intervención, Abreu hizo referencia al expediente depositado ante la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este el 28 de julio de 2023, en el que Kopos Elektro RD sostiene que fue vinculada a operaciones comerciales que asegura nunca realizó y que posteriormente dieron lugar a una determinación tributaria por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De acuerdo con la querella, la acción judicial fue interpuesta contra la empresa Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA), así como contra Ramón Andrés Gómez Gómez, Ivette Esmeralda Gómez Gómez, Francisco Saturnino Durán González, Gladys del Carmen Gómez Cabral, Luis León Gómez Díaz, Nereydo Gabriel Gómez Gómez, Ramón Rafael Reynoso Gómez y Arianni J. Gómez Ureña, razón social del grupo del empresario Juan Ramón Gómez Díaz.
Según el expediente comentado por Abreu, los querellados habrían utilizado presuntos comprobantes fiscales correspondientes a operaciones inexistentes para registrar compras y gastos ante la administración tributaria. Estas son alegaciones formuladas por la parte querellante, cuya veracidad corresponde establecer a las autoridades competentes durante el proceso judicial.
La querella sostiene que como consecuencia de esas operaciones reportadas, la DGII emitió una resolución reclamando a Kopos Elektro RD el pago de impuestos, recargos e intereses, obligación que, conforme al expediente, asciende a RD$4,942,781.44.
Asimismo, la empresa reclama una indemnización civil de RD$10 millones por los daños y perjuicios que afirma haber sufrido.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público figuran requerimientos a la DGII para obtener certificaciones técnicas sobre el origen de los registros realizados a través de la Oficina Virtual, así como peritajes contables y otras actuaciones destinadas a verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales cuestionados.
a querella invoca presuntas violaciones a disposiciones del Código Penal, el Código Tributario, el Código Procesal Penal y la legislación sobre lavado de activos. Estas calificaciones jurídicas corresponden a la posición de la parte querellante y deberán ser objeto de investigación por el Ministerio Público y, en su caso, de valoración por los tribunales.
Noticias En Línea RD da seguimiento a este caso por su interés público y desarrollará una serie de trabajos periodísticos en los que analizará el contenido del expediente, las actuaciones administrativas que dieron origen a la controversia, las diligencias solicitadas por la parte querellante y las respuestas que puedan ofrecer las personas y entidades señaladas en la querella, en apego a los principios del equilibrio informativo y el derecho de defensa.