Nelson Núñez instruye alcaldes a sumarse a organismos de socorro ante el paso de Melissa

Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, instruyó a los gobiernos locales de las provincias bajo alerta a colaborar con los organismos de socorro ante el posible paso por el territorio nacional del fenómeno atmosférico Melissa.



El también alcalde de Samaná recomendó a sus colegas activar los comités municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta, y poner a disposición los equipos disponibles y toda la estructura de servicios de los gobiernos locales en favor de los organismos de socorro.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la tormenta tropical Melissa podría dejar acumulados de lluvias de entre 300 y 500 milímetros desde este miércoles hasta el próximo sábado.



A través de un comunicado, el alcalde Núñez explicó que es un deber imprescindible de los alcaldes contribuir a la preservación de vidas y propiedades mediante acciones y orientaciones a sus munícipes, sobre todo ante fenómenos que las autoridades meteorológicas describen como peligrosos.



En ese sentido, reiteró a los alcaldes disponer que todo el personal operativo de limpieza, jornaleros y den respuestas rápidas en las alcaldías y sumarse a los planes de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

